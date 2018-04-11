Смотрите сегодня в программе: инвестор собирается резко ускориться и преобразить ЦПКиО в Волгограде в оставшиеся до 9 мая недели. Ликвидаторы свалки в Кировском районе Волгограда увлеклись процессом и не позаботились о людях: грузовики днем и ночью разбивают дорогу и доставляют неудобства жителям. Контролируемый пал: пока не наступил жаркий сезон, в Волгограде решили сжечь потенциально огнеопасные камыши. Есть билет на ЧМ-2018 - должен быть паспорт болельщика: губернатор Волгоградской области на личном примере показал, что с получением FAN ID затягивать не стоит. Люди гибнут и получают травмы в ДТП: дорожные полицейские Волгограда снова бьют тревогу.















Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



