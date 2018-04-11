







Машинист, помощник машиниста и кочегар паровоза Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с уникальной техникой времен Великой Отечественной Войны отправляются в праздничный тур, посвященный Дню Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», в присутствии журналистов и работников Приволжской железной дороги паровоз прицепили к составу: ему предстоит проехать тысячи километров по большим и малым городам Волгоградской, Астраханской и Саратовской областей: с 18 апреля по 9 мая жители 25 станций увидят уникальный состав с военной техникой. Это танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная БМ-13 «Катюша» и 152-мм гаубица-пушка.

Воспроизведен и вагон-теплушка времен военного времени, в которой - плащ-палатка, печь-буржуйка, фонарь, образцы стрелкового оружия: винтовка Мосина, пистолет, пулемет, здесь же расположилась фотовыставка, посвященная подвигу железнодорожников в годы Сталинградской битвы, главный девиз которой – «Отстоим Сталинград».

По словам машиниста паровоза Владимира Протасова, который обучался вождению на этой технике в Курске, машина в прекрасном состоянии, прошла капитальный ремонт в Москве, за паровозом бережно ухаживают.

Как говорит директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Васин, ретро-состав будут сопровождать активисты военно-исторического клуба «Пехотинец». Очень важно погрузиться в нашу историю, проникнуться духом того времени, наших отцов и дедов, которые принесли мир на планету.

Добавим, что данный проект осуществляется при поддержке Российского военно-исторического общества и Российских железных дорог.