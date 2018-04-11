|Расследования
|11.04.2018 16:10(Обновлено: 11.04.2018 16:12)
Двоих жителей Волгоградской области осудили за попытку сбыта 180 кг наркотиков
Двое 55-летних жителей Михайловки Валерий Орешкин и Василий Кабанов признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. В судебном заседании установлено, что обвиняемые с 10 по 20 сентября 2017 года осуществляли сбор конопли в лесопосадке около х.Секачи Михайловского района. Собранные растения они перевозили в лесопосадку возле х.Большой Михайловского района, где впоследствии сушили и перерабатывали. Таким способом они получили для дальнейшей реализации свыше 2 кг 300 гр гашиша, более 95 кг каннабиса (марихуаны), а также почти 80 кг фрагментов стеблей конопли. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, которые также проводили расследование уголовного дела. Вину в инкриминируемом деянии сообщники признали в полном объеме. Михайловский районный суд приговорил Орешкина к 9 годам 8 месяцам лишения свободы, Кабанова - к 10 годам 1 месяцу лишения свободы. Отбывать наказание сообщникам предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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|Общество
|11.04.2018 20:54
За минувшие сутки ещё 66 семей, пострадавших от половодья, получили выплаты за поврежденное имущество – таким образом, материальную помощь уже получили 295 семей. Как пояснили сегодня ИА «Высота 102» в комитете социальной защиты населения Волгоградской области, специальные комиссии по оценке ущерба на данный момент обследовали 1753 домовладения на территориях тех районов, где паводок уже отступил. Комиссии, в число которых входят сотрудники центров соцзащиты, представители органов местного самоуправления, регионального ГУ МЧС, правоохранители, депутаты, общественники продолжат обследования во всех подтопленных населенных пунктах по мере снижения уровня паводковых вод. Помимо этого, в Еланском, Киквидзенском, Кумылженском и Михайловском районах развернуто шесть пунктов...
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|Аналитика
|11.04.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: инвестор собирается резко ускориться и преобразить ЦПКиО в Волгограде в оставшиеся до 9 мая недели. Ликвидаторы свалки в Кировском районе Волгограда увлеклись процессом и не позаботились о людях: грузовики днем и ночью разбивают дорогу и доставляют неудобства жителям. Контролируемый пал: пока не наступил жаркий сезон, в Волгограде решили сжечь потенциально огнеопасные камыши. Есть билет на ЧМ-2018 - должен быть паспорт болельщика: губернатор Волгоградской области на личном примере показал, что с получением FAN ID затягивать не стоит. Люди гибнут и получают травмы в ДТП: дорожные полицейские Волгограда снова бьют тревогу. Информационные...
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|Происшествия
|11.04.2018 18:04
В Подмосковье полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в вымогательстве денег у 23-летнего волгоградца. По данным МУ МВД России «Раменское» Московской области, сообщает ИА «Высота 102», знакомая потерпевшего и неизвестный молодой человек вывезли парня в одну из квартир в г. Раменское, где, пристегнув наручниками к батарее, под надуманным предлогом требовали у него 3000 долларов США. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 34-летнюю женщину и 20-летнего мужчину, подозреваемых в совершении преступления. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы и вымогательство. Санкциями данных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до...
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|Культура
|11.04.2018 17:17
Большое событие в культурной жизни Волгограда ожидается сегодня вечером. Как сообщает ИА «Высота 102» в ЦКЗ в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Музыканты уже побывали в Воронеже, Липецке и Владикавказе. Традиционный Московский Пасхальный фестиваль стартовал в столице в день Светлой Пасхи. Фестиваль продлится 32 дня - симфонические, хоровые, камерные и звонильные концерты увидят и услышат жители 169 российских городов. 9 мая фестиваль завершится выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева на Поклонной горе в Москве.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|11.04.2018 16:48
Машинист, помощник машиниста и кочегар паровоза Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с уникальной техникой времен Великой Отечественной Войны отправляются в праздничный тур, посвященный Дню Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», в присутствии журналистов и работников Приволжской железной дороги паровоз прицепили к составу: ему предстоит проехать тысячи километров по большим и малым городам Волгоградской, Астраханской и Саратовской областей: с 18 апреля по 9 мая жители 25 станций увидят уникальный состав с военной техникой. Это танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная БМ-13 «Катюша»...
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|Общество
|11.04.2018 15:27
Торговые центры "КиндерМолл", "Китай Город" и батутный центр "Гравитация" будут закрыты в Ворошиловском районе по определению суда, вынесенному по требованию прокуратуры в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанностей устранить нарушения норм пожарной безопасности. Как сегодня сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, их деятельность должна быть приостановлена из-за нарушений, обнаруженных во время проверки соблюдения мер противопожарной безопасности. Для продолжения работы торговых и развлекательных объектов, их владельцам придется устранить выявленные недостатки. Напомним, по тем же причинам, утром была приостановлена работа ТРК "Семь звезд" в Тракторозаводском районе.
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|Происшествия
|11.04.2018 14:39
Двоих наркоторговцев поймали с поличным полицейские в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном ГУ МВД России по Волгоградской области, двоих мужчин 39 и 40 лет задержали, когда они оборудовали тайник с героином. В машине одного из задержанных полицейские обнаружили еще наркотики. Всего изъятого дурманящего вещества хватило бы для изготовления десяти доз. Теперь волжанам грозит до 15 лет тюрьмы.
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|Телекурьер
|11.04.2018 14:33
Жители Волгограда возмущены состоянием дорог после зимы, несмотря на потраченные на ремонт миллиарды
|Экономика
|11.04.2018 13:39
Свыше 94,2 млн рублей поступило в бюджет Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования от должников. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе фонда, 8475 работодателей региона из 56612 зарегистрированных имеют задолженность по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. «Всего волгоградские работодатели задолжали более 225 млн рублей. Данная цифра сложилась на 1 января 2018 года. Сотрудниками регионального отделения ведется регулярная работа с должниками по взысканию задолженности. Так, в прошедшем году направлено почти 24000 требований об уплате задолженности на сумму свыше 106,9 млн рублей, выставлено 8250 инкассовых поручений на 42,2 млн рублей, вынесено...
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|Спорт
|11.04.2018 13:24
Телеэкран размером с семиэтажный дом для просмотра матчей чемпионата мира по футболу 2018 года установят на Центральной набережной Волгограда. Сегодня об этом рассказал корреспонденту ТАСС Игорю Каленичу вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков, сообщает ИА «Высота 102». "Большой экран с семиэтажный дом будет установлен на нижней террасе Центральной набережной, на нем в прямом эфире будут транслироваться матчи турнира, - сказал Попков. - На верхней террасе разместится фуд-зона, зона спонсоров Международной федерации футбола, будет организована торговля сувенирами, также разрешена торговля пивом. Здесь будут проходить различные концертные программы". Центральная набережная Волгограда наравне с Мамаевым курганом является визитной карточкой города. Она амфитеатром спускается от...
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|Происшествия
|11.04.2018 13:17
Возгорание камыша произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сообщение возгорании в балке в районе улицы имени Пельше поступило около 13:00. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №2. Пожар возник из нескольких очагов на территории около гектара. Сотрудники МЧС призывают жителей Волгограда и области строго соблюдать правила обращения с огнем, а также воздержаться от сжигания мусора. Обо всех случаях возгорания, а также поджога сухой растительности сообщать по телефону - 101. ...
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|Происшествия
|11.04.2018 12:56
Молодой человек задержан по подозрению в убийстве 30-летней жительницы Городищенского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, о пропаже женщины в понедельник заявила ее знакомая. Она рассказала, что отдыхала с подругой в одной компании в кафе в рабочем поселке Ерзовка. Сама женщина ушла оттуда раньше других, а утром узнала, что ее подруга, мать троих детей, пропала без вести. Выяснилось, что пропавшая ушла из кафе вместе с 25-летним местным жителем. Мужчина свою причастность к исчезновению женщины отрицал. Он убеждал следователей, что они расстались на ближайшем перекрестке. Но записи с камер наружного наблюдения,...
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|Общество
|11.04.2018 12:49
Настоящий потоп вот уже месяц наблюдают жители Волгограда на улице Джаныбековской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, приславшие видео в редакцию, их обращения во всевозможные инстанции, включая компанию «Концессии водоснабжения», до сих пор ни к чему не привели. Несколько раз сюда приезжали комиссии, искали прорвавшуюся трубу, но как приехали, так и уехали, - говорят люди. По их словам, поток настолько сильный, что вода течет по всей ширине дороги, которая превратилась практически в реку. От дороги, которую, по словам жильцов, отремонтировали в прошлом году, практически ничего не осталось. Машины оставляют колеса...
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|Экономика
|11.04.2018 12:25
Компания «Сады Придонья» организовала первенство по баскетболу «Движение вверх», приуроченное к Всемирному дню здоровья, среди учащихся районных школ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, первый спортивный турнир прошел на площадке Паньшинской средней школы. «Для нас этот проект имеет особое значение: мы рады стать частью инициативы, направленной на популяризацию среди школьников спорта и здорового образа жизни, – отметила руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – Мы предложили проводить турнир ежегодно и победный кубок сделать переходящим. Надеемся, что команд-участниц станет больше». Поддержка спортивных клубов —...
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|Расследования
|11.04.2018 12:00
Тракторозаводский районный суд приговорил главу семейства к 17 годам, а его жену к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении 12-летней дочери. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Женщине придется отбывать наказание в колонии общего режима, а ее супругу - в колонии строгого режима. Эта скандальная история, напомним, вызвала большой общественный резонанс. Следствием и судом установлено, что родители с декабря 2016 года по март 2017 года совершали сексуальное насилие в отношении свой родной дочери-подростка. Противоправные действия были пресечены после обращения ребенка в больницу и планового осмотра гинеколога, который сообщил о случившемся в...
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Двоих жителей Волгоградской области осудили за попытку сбыта 180 кг наркотиков
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11 апреля 12:00
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