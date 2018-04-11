Двоих жителей Волгоградской области осудили за попытку сбыта 180 кг наркотиков

Двое 55-летних жителей Михайловки Валерий Орешкин и Василий Кабанов признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. В судебном заседании установлено, что обвиняемые с 10 по 20 сентября 2017 года осуществляли сбор конопли в лесопосадке около х.Секачи Михайловского района. Собранные растения они перевозили в лесопосадку возле х.Большой Михайловского района, где впоследствии сушили и перерабатывали. Таким способом они получили для дальнейшей реализации свыше 2 кг 300 гр гашиша, более 95 кг каннабиса (марихуаны), а также почти 80 кг фрагментов стеблей конопли. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, которые также проводили расследование уголовного дела. Вину в инкриминируемом деянии сообщники признали в полном объеме. Михайловский районный суд приговорил Орешкина к 9 годам 8 месяцам лишения свободы, Кабанова - к 10 годам 1 месяцу лишения свободы. Отбывать наказание сообщникам предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



