Жители Котельниково Волгоградской области не могут докричаться до местных чиновников. Который год они приглашают их на улицу Волгоградскую, где расположен поселок Мелиораторов, построенный в 80-х годах прошлого века. С той поры прошло уже почти 40 лет, а дорога ни разу с тех пор не ремонтировалась.





Как сообщили ИА «Высота 102» котельниковцы, у них складывается ощущение, что о поселке благополучно забыли сразу же после сдачи в эксплуатацию. Это больше десятка 12-квартирных домов, жители которых вынуждены ежегодно весной и осенью пробираться по своим делам, лавируя между огромными лужами.





Проехать на автомобиле можно только на первой передаче, и то, проявляя чудеса изобретательности, поскольку риск сесть на брюхо очень велик. Но от местной власти полная тишина, чиновники и депутаты здесь не ходят и не ездят, рассказывают жители Котельниково.





«Помогите, - взывают граждане к чиновникам. - Здесь тоже живут люди. Сколько же можно и нам, и нашим детям ходить в школу и детский сад по так называемой дороге круглый год?».





Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



