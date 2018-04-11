Телеэкран с семиэтажный дом установят в Волгограде в фан-зоне к ЧМ-2018

Телеэкран размером с семиэтажный дом для просмотра матчей чемпионата мира по футболу 2018 года установят на Центральной набережной Волгограда. Сегодня об этом рассказал корреспонденту ТАСС Игорю Каленичу вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков, сообщает ИА «Высота 102».

"Большой экран с семиэтажный дом будет установлен на нижней террасе Центральной набережной, на нем в прямом эфире будут транслироваться матчи турнира, - сказал Попков. - На верхней террасе разместится фуд-зона, зона спонсоров Международной федерации футбола, будет организована торговля сувенирами, также разрешена торговля пивом. Здесь будут проходить различные концертные программы".

Центральная набережная Волгограда наравне с Мамаевым курганом является визитной карточкой города. Она амфитеатром спускается от центральных улиц к Волге, где в непосредственной близости от набережной расположен речной порт.

"Одномоментно на фестивале болельщиков в Волгограде смогут находиться 15 тыс. человек, не больше. Эта мера предпринята в целях обеспечения безопасности", - уточнил вице-губернатор.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" пройдут четыре матча группового этапа мирового первенства: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

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