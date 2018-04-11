Настоящий потоп вот уже месяц наблюдают жители Волгограда на улице Джаныбековской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, приславшие видео в редакцию, их обращения во всевозможные инстанции, включая компанию «Концессии водоснабжения», до сих пор ни к чему не привели. Несколько раз сюда приезжали комиссии, искали прорвавшуюся трубу, но как приехали, так и уехали, - говорят люди. По их словам, поток настолько сильный, что вода течет по всей ширине дороги, которая превратилась практически в реку. От дороги, которую, по словам жильцов, отремонтировали в прошлом году, практически ничего не осталось. Машины оставляют колеса...