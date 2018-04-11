В Волгоградской области убийцу многодетной матери выдали видеокамеры

Молодой человек задержан по подозрению в убийстве 30-летней жительницы Городищенского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, о пропаже женщины в понедельник заявила ее знакомая. Она рассказала, что отдыхала с подругой в одной компании в кафе в рабочем поселке Ерзовка. Сама женщина ушла оттуда раньше других, а утром узнала, что ее подруга, мать троих детей, пропала без вести. Выяснилось, что пропавшая ушла из кафе вместе с 25-летним местным жителем. Мужчина свою причастность к исчезновению женщины отрицал. Он убеждал следователей, что они расстались на ближайшем перекрестке. Но записи с камер наружного наблюдения, просмотренные правоохранителями, показали, что парень лжет. Выяснилось, что пара пошла в арендованный мужчиной гараж, причем из него женщина больше не выходила. Сторож гаражного кооператива рассказал, что утром машина из этого бокса выехала чистой, а спустя несколько часов вернулась заляпанной грязью. Поняв, что обман не удался, мужчина рассказал, что убил женщину и показал место, где спрятал труп.



