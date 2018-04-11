«Сады Придонья» поддержали школьный баскетбол









Компания «Сады Придонья» организовала первенство по баскетболу «Движение вверх», приуроченное к Всемирному дню здоровья, среди учащихся районных школ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, первый спортивный турнир прошел на площадке Паньшинской средней школы.

«Для нас этот проект имеет особое значение: мы рады стать частью инициативы, направленной на популяризацию среди школьников спорта и здорового образа жизни, – отметила руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – Мы предложили проводить турнир ежегодно и победный кубок сделать переходящим. Надеемся, что команд-участниц станет больше».













Поддержка спортивных клубов — одно из приоритетных направлений корпоративной социальной ответственности компании. С прошлого года Сады Придонья оказывают финансовую помощь гандбольному клубу «Каустик», игроки которого приехали поддержать юных спортсменов и принять участие в церемонии награждения. В своем приветственном слове чемпион России, Европы, мира и Олимпиады в Сиднее 2000 Сергей Погорелов пожелал ребятам хорошей и честной игры.

«Главное, не сколько каждый из вас забьет мячей, а умение работать в команде, — сказал Сергей Погорелов. — Баскетбол, как и гандбол — это коллективная игра и один игрок мало что значит на площадке. А вся команда может добиваться неплохих успехов, если дружно действует во время игры».

Учащиеся Паньшинской школы подготовили для гостей настоящий спортивный праздник. Перед началом турнира ребята показали свое умение на время разбирать и собирать автомат. Кстати, девочки выступали наравне с мальчиками, а порой давали им фору. Кроме этого юные казачата продемонстрировали мастерство владения шашкой.













Хорошую и результативную игру показали абсолютно все команды, но Кубок первенства завоевали учащиеся Котлубанской средней школы. Лучшим же игроком матча был назван Артем Донсков из Вертячинской средней школы.

Подобные турниры для детей из районных школ имеют большую социальную значимость, поэтому компания «Сады Придонья» и впредь намерена помогать в их организации и проведении, чтобы в детях воспитывались чувство сильного командного духа и нацеленность на отличный результат. Одним словом, движение только вверх!







