|Общество
|11.04.2018 12:49
Доска позора: В Волгограде тонет улица Джаныбековская
Настоящий потоп вот уже месяц наблюдают жители Волгограда на улице Джаныбековской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, приславшие видео в редакцию, их обращения во всевозможные инстанции, включая компанию «Концессии водоснабжения», до сих пор ни к чему не привели. Несколько раз сюда приезжали комиссии, искали прорвавшуюся трубу, но как приехали, так и уехали, - говорят люди.
По их словам, поток настолько сильный, что вода течет по всей ширине дороги, которая превратилась практически в реку. От дороги, которую, по словам жильцов, отремонтировали в прошлом году, практически ничего не осталось. Машины оставляют колеса в ямах и колдобинах, а пройти можно только в резиновых сапогах.
«Причем это же не стихийное бедствие, а пример бесхозяйственности и наплевательского отношения и к народному достоянию, и к людям, - возмущаются граждане. - Как получается, что мы все исправно платим за воду по установленным тарифам, а тут бесплатно и безнаказанно утекают тонны воды на тысячи рублей? Кто ответит за этот беспредел?».
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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|Расследования
|11.04.2018 16:10 (Обновлено: 11.04.2018 16:12)
Двое 55-летних жителей Михайловки Валерий Орешкин и Василий Кабанов признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. В судебном заседании установлено, что обвиняемые с 10 по 20 сентября 2017 года осуществляли сбор конопли в лесопосадке около х.Секачи Михайловского района. Собранные растения они перевозили в лесопосадку возле х.Большой Михайловского района, где впоследствии сушили и перерабатывали. Таким способом они получили для дальнейшей реализации свыше 2 кг 300 гр гашиша, более 95 кг каннабиса (марихуаны), а также почти 80 кг фрагментов стеблей конопли. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ...
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|Общество
|11.04.2018 15:27
Торговые центры "КиндерМолл", "Китай Город" и батутный центр "Гравитация" будут закрыты в Ворошиловском районе по определению суда, вынесенному по требованию прокуратуры в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанностей устранить нарушения норм пожарной безопасности. Как сегодня сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, их деятельность должна быть приостановлена из-за нарушений, обнаруженных во время проверки соблюдения мер противопожарной безопасности. Для продолжения работы торговых и развлекательных объектов, их владельцам придется устранить выявленные недостатки. Напомним, по тем же причинам, утром была приостановлена работа ТРК "Семь звезд" в Тракторозаводском районе.
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|Происшествия
|11.04.2018 14:39
Двоих наркоторговцев поймали с поличным полицейские в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном ГУ МВД России по Волгоградской области, двоих мужчин 39 и 40 лет задержали, когда они оборудовали тайник с героином. В машине одного из задержанных полицейские обнаружили еще наркотики. Всего изъятого дурманящего вещества хватило бы для изготовления десяти доз. Теперь волжанам грозит до 15 лет тюрьмы.
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|Телекурьер
|11.04.2018 14:33
Жители Волгограда возмущены состоянием дорог после зимы, несмотря на потраченные на ремонт миллиарды
|Экономика
|11.04.2018 13:39
Свыше 94,2 млн рублей поступило в бюджет Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования от должников. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе фонда, 8475 работодателей региона из 56612 зарегистрированных имеют задолженность по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. «Всего волгоградские работодатели задолжали более 225 млн рублей. Данная цифра сложилась на 1 января 2018 года. Сотрудниками регионального отделения ведется регулярная работа с должниками по взысканию задолженности. Так, в прошедшем году направлено почти 24000 требований об уплате задолженности на сумму свыше 106,9 млн рублей, выставлено 8250 инкассовых поручений на 42,2 млн рублей, вынесено...
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|Спорт
|11.04.2018 13:24
Телеэкран размером с семиэтажный дом для просмотра матчей чемпионата мира по футболу 2018 года установят на Центральной набережной Волгограда. Сегодня об этом рассказал корреспонденту ТАСС Игорю Каленичу вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков, сообщает ИА «Высота 102». "Большой экран с семиэтажный дом будет установлен на нижней террасе Центральной набережной, на нем в прямом эфире будут транслироваться матчи турнира, - сказал Попков. - На верхней террасе разместится фуд-зона, зона спонсоров Международной федерации футбола, будет организована торговля сувенирами, также разрешена торговля пивом. Здесь будут проходить различные концертные программы". Центральная набережная Волгограда наравне с Мамаевым курганом является визитной карточкой города. Она амфитеатром спускается от...
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|Происшествия
|11.04.2018 13:17
Возгорание камыша произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сообщение возгорании в балке в районе улицы имени Пельше поступило около 13:00. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №2. Пожар возник из нескольких очагов на территории около гектара. Сотрудники МЧС призывают жителей Волгограда и области строго соблюдать правила обращения с огнем, а также воздержаться от сжигания мусора. Обо всех случаях возгорания, а также поджога сухой растительности сообщать по телефону - 101. ...
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|Происшествия
|11.04.2018 12:56
Молодой человек задержан по подозрению в убийстве 30-летней жительницы Городищенского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, о пропаже женщины в понедельник заявила ее знакомая. Она рассказала, что отдыхала с подругой в одной компании в кафе в рабочем поселке Ерзовка. Сама женщина ушла оттуда раньше других, а утром узнала, что ее подруга, мать троих детей, пропала без вести. Выяснилось, что пропавшая ушла из кафе вместе с 25-летним местным жителем. Мужчина свою причастность к исчезновению женщины отрицал. Он убеждал следователей, что они расстались на ближайшем перекрестке. Но записи с камер наружного наблюдения,...
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|Экономика
|11.04.2018 12:25
Компания «Сады Придонья» организовала первенство по баскетболу «Движение вверх», приуроченное к Всемирному дню здоровья, среди учащихся районных школ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, первый спортивный турнир прошел на площадке Паньшинской средней школы. «Для нас этот проект имеет особое значение: мы рады стать частью инициативы, направленной на популяризацию среди школьников спорта и здорового образа жизни, – отметила руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – Мы предложили проводить турнир ежегодно и победный кубок сделать переходящим. Надеемся, что команд-участниц станет больше». Поддержка спортивных клубов —...
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|Расследования
|11.04.2018 12:00
Тракторозаводский районный суд приговорил главу семейства к 17 годам, а его жену к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении 12-летней дочери. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Женщине придется отбывать наказание в колонии общего режима, а ее супругу - в колонии строгого режима. Эта скандальная история, напомним, вызвала большой общественный резонанс. Следствием и судом установлено, что родители с декабря 2016 года по март 2017 года совершали сексуальное насилие в отношении свой родной дочери-подростка. Противоправные действия были пресечены после обращения ребенка в больницу и планового осмотра гинеколога, который сообщил о случившемся в...
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|Общество
|11.04.2018 11:31
В Волгограде начался пал камышовых зарослей. Как рассказали ИА "Высота 102" в городской администрации, это профилактическое мероприятие проводится до наступления пожароопасного сезона, чтобы избежать пожаров, когда в регион придет жара. Отжиг проводится на заранее определенных, очишенных от сухостоя участках, под контролем пожарных. Камыш выжигают точечно. Так, за минувшие сутки на территории города проведено уже три мероприятия. Борьбу с камышами будут вести на территории всех районов области. При этом сотрудники МЧС призывают жителей воздержаться от самостоятельного поджога сухой растительности, а при обнаружении возгорания сообщить по телефонам - "01" или "101" при звонке с сотового.
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|Происшествия
|11.04.2018 11:00
Школьница пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел напротив дома № 32 по ул. Буханцева. Неизвестный лихач "подрезал" микроавтобус, водителю маршрутки пришлось резко затормозить. В результате его 12-летняя пассажирка ударилась головой. Девочка сама обратилась за помощью к медикам.
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|Происшествия
|11.04.2018 10:46 (Обновлено: 11.04.2018 10:47)
Трое мужчин пострадали в ДТП в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла ночью на 43 километре дороги “Волгоград - Каменск - Шахтинский”. По имеющимся на данный момент сведениям, 20-летний водитель “УАЗа” не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. Травмы получил сам водитель и двое его пассажиров 32 и 38 лет. Все они доставлены в больницу.
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|Экология
|11.04.2018 10:07
Учет очагов хвоегрызущих вредителей проводится в лесах Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Волгоградской области» специалисты работают в Арчединском, Алексеевском, Иловлинском, Калачевском, Михайловском, Новоаннинском и Старополтавском лесничествах. По итогам мониторинга очаги пилильщика соснового рыжего, пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового, шелкопряда соснового будут ликвидированы авиационным способом. По итогам аукциона исполнителем работ стала компания «Агролет».
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|Общество
|11.04.2018 10:07
Жители дома № 10А по ул. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда сообщили ИА «Высота 102» о «молниеносной», как они выразились, реакции на публикацию информагентства «В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожье». Материал вышел в печать 10 апреля, и уже в этот же день во дворе появились представители разных ведомств, включая «Концессии водоснабжения», по вине которых, как заявил редакции председатель ТСЖ 215-квартирного дома №10А Николай Александров, в двух местах провалился асфальт. По словам жильцов, они вместе с председателем обивали пороги «Концессий водоснабжения», направляли заявки на устранение этой опасности, но все было без толку....
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11 апреля 14:39
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Доска позора: В Волгограде тонет улица Джаныбековская 30
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