Доска позора: В Волгограде тонет улица Джаныбековская















Настоящий потоп вот уже месяц наблюдают жители Волгограда на улице Джаныбековской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, приславшие видео в редакцию, их обращения во всевозможные инстанции, включая компанию «Концессии водоснабжения», до сих пор ни к чему не привели. Несколько раз сюда приезжали комиссии, искали прорвавшуюся трубу, но как приехали, так и уехали, - говорят люди.

По их словам, поток настолько сильный, что вода течет по всей ширине дороги, которая превратилась практически в реку. От дороги, которую, по словам жильцов, отремонтировали в прошлом году, практически ничего не осталось. Машины оставляют колеса в ямах и колдобинах, а пройти можно только в резиновых сапогах.





«Причем это же не стихийное бедствие, а пример бесхозяйственности и наплевательского отношения и к народному достоянию, и к людям, - возмущаются граждане. - Как получается, что мы все исправно платим за воду по установленным тарифам, а тут бесплатно и безнаказанно утекают тонны воды на тысячи рублей? Кто ответит за этот беспредел?».

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



