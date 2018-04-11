Тракторозаводский районный суд приговорил главу семейства к 17 годам, а его жену к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении 12-летней дочери. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Женщине придется отбывать наказание в колонии общего режима, а ее супругу - в колонии строгого режима.

Эта скандальная история, напомним, вызвала большой общественный резонанс. Следствием и судом установлено, что родители с декабря 2016 года по март 2017 года совершали сексуальное насилие в отношении свой родной дочери-подростка. Противоправные действия были пресечены после обращения ребенка в больницу и планового осмотра гинеколога, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Вину в инкриминируемых деяниях родители признали частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. Супругов ранее лишили родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери. В настоящее время ребенок находится на реабилитации в социальном учреждении.