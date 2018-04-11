В сущий ад превратилась жизнь волгоградцев, проживающих на улицах Гранатовая, Вязовая и Медвежгорская. Именно по этим улицам пролегает дорога к мусорной свалке в Кировском районе Волгограда. С осени прошлого года здесь идут работы по ее ликвидации. Круглосуточно, без единого выходного дня, тут ездят большегрузы, и картина на самом деле страшная. Огромные клубы пыли, которой вынуждены дышать и дети, и взрослые, невыносимый запах от самих машин с мусором, полностью разбита дорога, от вибрации грузовиков дрожат стены домов.

Волгоградцы недоумевают. Почему все знали о том, что свалку будут вывозить, но ее хозяева не приняли никаких мер для того, чтобы хоть как-то облегчить жизнь людям? Почему бы не поставить те же защитные экраны, которые бы смогли защитить людей от грязи и шума? И главное – кто и когда восстановит им дорогу, которая была в прекрасном состоянии?

По словам члена ревизионной комиссии регионального отделения Общероссийского народного фронта в Волгоградской области Константина Глушенка, жители на самом деле испытывают грандиозные страдания, но других путей для решения этой проблемы нет. Активисты ОНФ не раз выезжали на место по их обращениям, люди жаловались на ряд проблем. В частности, на то, что не все машины были с тентами, мусор разлетался в разные стороны. Но проблема эта была решена еще в январе этого года. Что касается дороги, то она действительно, разбита до основания. Власти знают об этом, она будет обязательно восстановлена, как только закончатся работы. Сейчас они подходят к концу, в июне свалка должна быть очищена полностью. В этом аду людям осталось жить недолго, - заключил Глушенок.

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