В Волгограде начали огненную борьбу с камышом

В Волгограде начался пал камышовых зарослей. Как рассказали ИА "Высота 102" в городской администрации, это профилактическое мероприятие проводится до наступления пожароопасного сезона, чтобы избежать пожаров, когда в регион придет жара. Отжиг проводится на заранее определенных, очишенных от сухостоя участках, под контролем пожарных. Камыш выжигают точечно. Так, за минувшие сутки на территории города проведено уже три мероприятия. Борьбу с камышами будут вести на территории всех районов области.

При этом сотрудники МЧС призывают жителей воздержаться от самостоятельного поджога сухой растительности, а при обнаружении возгорания сообщить по телефонам - "01" или "101" при звонке с сотового.