Жители дома № 10А по ул. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда сообщили ИА «Высота 102» о «молниеносной», как они выразились, реакции на публикацию информагентства «В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожье». Материал вышел в печать 10 апреля, и уже в этот же день во дворе появились представители разных ведомств, включая «Концессии водоснабжения», по вине которых, как заявил редакции председатель ТСЖ 215-квартирного дома №10А Николай Александров, в двух местах провалился асфальт.

По словам жильцов, они вместе с председателем обивали пороги «Концессий водоснабжения», направляли заявки на устранение этой опасности, но все было без толку. И вот теперь первый шаг сделан. Опасные провалы засыпали щебнем, и теперь люди ждут, когда этот участок снова заасфальтируют.













К сожалению, нет никаких изменений на похожую ситуацию с дорогами на улице Быстрова в Кировском районе Волгограда, Школьном переулке, на улице Елецкой в Ворошиловском районе, о которых шла речь в сюжете. Волгоградцы по-прежнему задаются вопросом: почему сначала делают дороги, а потом начинают прокладывать трубы и тем самым полностью рушат их? Кто и когда восстановит разрушенный асфальт?

Повтор сюжета от 10.04.2018 г.