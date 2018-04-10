В Волгограде экс-депутат гордумы соскучился по мандату

Сегодня в Волгограде зарегистрированы первые участники предварительного голосования «Единой России». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе партии, оргкомитет по подготовке к праймериз включил в список пятерых участников процедуры. Лучших из лучших по итогам публичных выступлений партия утвердит кандидатами в депутаты Волгоградской гордумы от «Единой России». Праймериз состоится 3 июня.

В числе первых участников оказался депутат прошлого созыва гордумы - 59-летний Василий Кияев, возглавляющий ООО «Югканат». Он вновь попробует свои силы в Красноармейском округе, от которого уже дважды избирался в представительное собрание в 2004 и 2008 годах. Также в списке – индивидуальный предприниматель Александр Фисенко и сразу трое студентов, активистов «Молодой гвардии» партии власти - Денис Овдиенко, Елена Сухорукова и Арен Хумарян.

Регистрация участников предварительного голосования стартовала 2 апреля и завершится 8 мая. Окончательный список будет определен к 13 мая. Выборы депутатов Волгоградской гордумы состоятся в сентябре. Участие в праймериз – обязательная процедура для выдвижения в качестве кандидата от «Единой России».



