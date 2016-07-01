Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Экономика
 11.04.2018 09:00 Реклама

ПАО «МИнБанк» реально поддерживает малый и средний бизнес



Московский Индустриальный банк открывает расчетные счета для новых корпоративных клиентов абсолютно бесплатно. Акция «Начни с нуля»* проходит по 31 мая 2018г., сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
Московский Индустриальный Банк вот уже более 27 лет оказывает услуги корпоративным и частным клиентам, которые за эти годы смогли убедиться в его надежности и в профессионализме сотрудников. В Волгоградской области банк делает акцент на обслуживании аграриев региона — основная сеть его дополнительных офисов находится в области (Камышине, Фролово, Николаевске, Новониколаевске, Волжском).
Московский Индустриальный Банк реализует все виды банковских услуг и предлагает своим клиентам широкую линейку стандартных продуктов. Как участник множества льготных кредитных программ банк делает доступными дешевые кредиты в рамках сотрудничества с Министерством сельского хозяйства РФ, с Правительством Республики Беларусь.
«В кругу предпринимателей часто можно услышать, что льготные кредиты могут получить только «особые» компании или крупные холдинги. Но практика показывает, что данное мнение ошибочное, и дешевые деньги для заемщика даже с не большим объемом бизнеса – реально существующий факт! Московский Индустриальный Банк готов стать для предприятий Волгоградского региона надежным партнером на долгие годы», – уверенно заявляют в банке.
Московский Индустриальный банк и в 2018 году считает поддержку субъектов МСБ приоритетным направлением своей кредитно-финансовой деятельности. 
Для клиентов, располагающих свободными денежными средствами, Московский Индустриальный банк внедрил услугу «Депозит онлайн», которая позволяет самостоятельно и оперативно получать дополнительный доход. Воспользоваться услугой могут как действующие клиенты, у которых подключена возможность дистанционного обслуживания, так и новые. Клиенту достаточно посетить отделение банка всего один раз и подписать «Договор о правилах и условиях размещения денежных средств в депозиты «Online». Далее он может многократно размещать временно свободные денежные средства под выгодный процент, направляя заявления через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
Московский Индустриальный банк постоянно расширяет линейку продуктов системы ДБО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, максимально быстро можно получить банковские гарантии online. К примеру, от 3-х часов рассматривается заявка на участие в закупках и (или) на обеспечение исполнения обязательств по контрактам в сфере закупок товаров, проведения работ и оказания услуг в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 185-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615. Действующие и потенциальные клиенты могут получить банковскую гарантию до 10 млн. руб. сроком до 25 месяцев без залога и поручительства. 
«Мы стремимся держать руку на пульсе постоянных изменений в развитии банковских технологий, которые делают сервис удобнее и качественнее», — отмечают в банке.
Справка.
По мнению агентства «Эксперт РА»,  Московский индустриальный банк – признан  одним из лидеров кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), по итогам 2017 года  он вошел в топ-5 крупнейших  кредиторов небольших компаний. Подробнее  здесь

* Тарифный план «Начни с нуля» применяется только в период с 05.04.2018 по 31.05.2018 г. включительно при открытии счетов новыми клиентами, которые не имеют счетов в ПАО «МИнБанк» на начало срока действия тарифного плана. Количество открытых в течение срока действия тарифного плана счетов – не ограничено.
ПАО «МИнБанк», Генеральная лицензия Банка России № 912
Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков продвигается с трудомВ Волгограде директора «Горпитомника» подозревают в махинациях с деньгами на отлов бездомных животныхДепутаты Волгоградской облдумы стали более дорогимиЕгипетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипедеРегоператором по обращению с ТКО в Архангельской области стала волгоградская компания
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистов

Известный режиссер выбрал Волгоград для съемок фильма об афганцах

"Взгляд с Высоты": Волгоградской области бросили спасательный круг

Сотрудники гостиницы «Сталинград», владелец которой был уличен в завышении цен на время ЧМ-2018, крайне негативно отреагировали на рабочий процесс видеосъемки...

В конце апреля-начале мая в Волгограде пройдут съемки восьмисерийного фильма о бывших...

Смотрите в программе: В Волгоградской области все больше районов оказываются в зоне бедствия из-за большой воды, в...

Происшествия 11.04.2018 11:00

Школьница пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел напротив дома № 32 по ул. Буханцева. Неизвестный лихач "подрезал" микроавтобус, водителю маршрутки пришлось резко затормозить. В результате его 12-летняя пассажирка ударилась головой. Девочка сама обратилась за помощью к медикам. 
Прочитана: 20 раз
Происшествия 11.04.2018 10:46 (Обновлено: 11.04.2018 10:47)

Трое мужчин пострадали в ДТП в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла ночью на 43 километре дороги “Волгоград - Каменск - Шахтинский”. По имеющимся на данный момент сведениям, 20-летний водитель “УАЗа” не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. Травмы получил сам водитель и двое его пассажиров 32 и 38 лет. Все они доставлены в больницу.
Прочитана: 174 раз
Экология 11.04.2018 10:07

В Волгоградской области готовят весенний налет на очаги лесных вредителей Учет очагов хвоегрызущих вредителей проводится в лесах Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Волгоградской области» специалисты работают в Арчединском, Алексеевском, Иловлинском, Калачевском, Михайловском, Новоаннинском и Старополтавском лесничествах. По итогам мониторинга очаги пилильщика соснового рыжего, пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового, шелкопряда соснового будут ликвидированы авиационным способом. По итогам аукциона исполнителем работ стала компания «Агролет».
Прочитана: 394 раз
Общество 11.04.2018 10:07

В Волгограде концессии отреагировали на провалившийся асфальт во дворе многоквартирного дома Жители дома № 10А по ул. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда сообщили ИА «Высота 102» о «молниеносной», как они выразились, реакции на публикацию информагентства «В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожье». Материал вышел в печать 10 апреля, и уже в этот же день во дворе появились представители разных ведомств, включая «Концессии водоснабжения», по вине которых, как заявил редакции председатель ТСЖ 215-квартирного дома №10А Николай Александров, в двух местах провалился асфальт. По словам жильцов, они вместе с председателем обивали пороги «Концессий водоснабжения», направляли заявки на устранение этой  опасности, но все было без толку....
Прочитана: 891 раз
Общество 11.04.2018 09:05

Суд в Волгограде из-за нарушений приостановил работу ТРК "Семь звезд" Тракторозаводский районный суд удовлетворил требование прокуратуры Волгоградской области о запрете деятельности торгово-развлекательного комплекса "Семь звезд". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина,  указанное требование заявлено прокуратурой региона в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанности на ООО "БАГАРТА", эксплуатирующее здание ТРЦ, устранить нарушения правил пожарной безопасности. Иск был предъявлен по результатам проверки, в ходе которой установлены многочисленные нарушения. Так, на момент прокурорской проверки отсутствовала проектная документация на системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, автоматическую установку пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию. В кинозалах кинотеатра "Трактор" не работала система звукового оповещения, пути эвакуации содержались в...
Прочитана: 1418 раз
Происшествия 10.04.2018 20:56

Около десятка возгораний сухой растительности произошло на территории Волгограда и его окрестностях за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, горение камышовых зарослей регистрировались  в Кировском и Тракторозаводском районах Волгограда,  Городищенском районе и Средней Ахтубе. Благодаря своевременному прибытию пожарных расчетов угрозы домам и людям они не представляли. В то же время сотрудники ведомства призывают жителей Волгоград и области строго соблюдать правила обращения с огнем, а также воздержаться от сжигания мусора. Обо всех случаях возгорания, а также поджога сухой растительности сообщать по телефону - 101. 
Прочитана: 7440 раз
Аналитика 10.04.2018 20:10

Смотрите сегодня в программе: коррупционный скандал с коммерческими подкупами в волгоградском ВУЗе - силовики накрыли организованную группу во главе с деканом юрфака. Дело о взрыве газа на Университетском проспекте вернули в прокуратуру: жители разрушенного дома требуют отправить под суд всех виновных. Свежий асфальт как предчувствие скорой прокладки труб: на некоторых улицах горожане не успели нарадоваться отремонтированным дорогам. Навстречу ЧМ-2018: вокруг стадиона «Волгоград Арена» кипит работа по благоустройству и приданию внешнего лоска старым домам. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в...
Прочитана: 24525 раз
Политика 10.04.2018 19:48

Сегодня в Волгограде зарегистрированы первые участники предварительного голосования «Единой России». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе партии, оргкомитет по подготовке к праймериз включил в список пятерых участников процедуры. Лучших из лучших по итогам публичных выступлений партия утвердит кандидатами в депутаты Волгоградской гордумы от «Единой России». Праймериз состоится 3 июня.  В числе первых участников оказался депутат прошлого созыва гордумы - 59-летний Василий Кияев, возглавляющий ООО «Югканат». Он вновь попробует свои силы в Красноармейском округе, от которого уже дважды избирался в представительное собрание в 2004 и 2008 годах. Также в списке – индивидуальный предприниматель Александр Фисенко и сразу трое студентов, активистов...
Прочитана: 3418 раз
Газетный киоск 10.04.2018 17:50

Двух жительниц Волгоградской области осудили в Ростове за финансирование боевиков в Сирии РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/.  Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум женщинам, собиравшим через интернет деньги для передачи боевикам террористических организаций в Сирии. Об этом сообщила во вторник официальный представитель военного суда Алена Катькало. "Суд счел убедительными представленные доказательства в том, что жительницы Волгоградской области Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина с апреля по октябрь 2013 года через интернет собрали 23 тысячи рублей для поддержания террористических организаций, ведущих боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики", - сказала Катькало. ...
Прочитана: 2360 раз
Расследования 10.04.2018 17:01

Организатору финансовой пирамиды из Волгограда Дмитрию Мазанову не удалось выйти на свободу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Дзержинского райсуда. Ему предстоит провести шесть лет в колонии общего режима и выплатить полумиллионный штраф.  В мае 2012 года Мазанов отделился от финансовой пирамиды “МММ – 2011”  и создал  социальную группу взаимопомощи “Витязи”. В их основу легли все правила “МММ” изменилась лишь терминология. Для раскрутки пирамиды  Мазанов проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции. На его удочку попались более 30 тысяч человек, у которых он выманил более 15...
Прочитана: 2976 раз
Общество 10.04.2018 16:25

В Волгоградской области восстанавливают размытые паводком дороги Волгоградские дорожники восстанавливают участки, пострадавшие от переливов, а также проезды к ранее подтопленным поселениям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, уже возобновлено автомобильное движение по направлению к населенным пунктам Камышинского, Котельниковского, Палласовского, Руднянского районов. Порядка 30 единиц техники — автогрейдеров, погрузчиков, экскаваторов — ежедневно на местах устраняют последствия размывов и разрытий на подъездах к населенным пунктам области. Так, на автодороге «Антиповка – Чухонастовка» в Камышинском районе произошел размыв дорожного полотна на площади 300 квадратных метров. В течение нескольких дней дорожники ликвидировали его, в настоящее время транспортное сообщение между населенными пунктами восстановлено. В Руднянском районе...
Прочитана: 2908 раз
Общество 10.04.2018 16:13

В Волгограде к ЧМ-2018 станет светлее Около двух тысяч металлических опор и более 2,5 тысяч новых светильников появятся на улицах Волгограда в текущем году. В рамках реконструкции специалисты заменят старые лампы на светильники нового поколения на оживленных магистралях города - проспекте им. Маршала Жукова, шоссе Авиаторов, проспекте им. Ленина и ул. Краснознаменской, Исторической, набережной им. 62-й Армии и рокадной магистрали. Напомним, почти по всем этим дорогам проходят клиентские маршруты ЧМ-2018. Комплексная модернизация проводится в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «Светосервис – Волгоград». Сейчас рабочие устанавливают световое оборудование на  ул. Рокоссовского,  Ленина, Советского, Чуйкова. Наумова, Гоголя. В планах – строительство линий электроосвещения на ул....
Прочитана: 3499 раз
Расследования 10.04.2018 16:04

Волгоградский областной суд признал незаконным отключение дачного домика от электроснабжения за долги и обязал правление СНТ подключить домовладение к свету. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда, апелляционная инстанция при этом отменила решение районного суда в части выплаты компенсации морального вреда дачнице за понесенные страдания в связи с отсутствием электричества. Между тем дачница требовала от руководства СНТ взыскания материального ущерба в размере более 90 тысяч рублей, компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей и возмещения судебных расходов в сумме 25 тысяч рублей. В исковом заявлении было указано, что из-за отсутствия электричества она не могла поливать...
Прочитана: 2917 раз
Происшествия 10.04.2018 15:41

Новенького автомобиля “Renault”  лишился  приехавший ненадолго в Жирновск  сотрудник московской охранной фирмы. Как сообщили ИА “Высота 102”  в региональном управлении Росгвардии, о случившемся новоиспеченный автолюбитель сообщил в полицию. Числившуюся  в угоне машину сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в райцентре на улице Ломоносова. Они заблокировали угнанный авто. Как оказалось, за рулем был  знакомый хозяина машины, 37-летний местный житель, работающий экспедитором в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Выяснилось, что мужчины вместе обмывали покупку, потом хозяин уснул, чем его товарищ и воспользовался и сел за руль чужого авто. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Прочитана: 1422 раз
Общество 10.04.2018 14:34

Волгоградский «КАУСТИК» направит победителей IТ-олимпиады школьников в Международный детский компьютерный центр Специалисты АО «КАУСТИК» вручили победителям олимпиады по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, прошедшей в Волгоградском техническом университете, сертификаты на участие в профильной смене Международного детского компьютерного центра – Ассоциированной школы ЮНЕСКО в Переяславле-Залесском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в престижный детский компьютерный центр летом этого года отправятся шестеро победителей и призёров олимпиады, которая прошла в Волгоградском техническом университете (ВолгГТУ) при поддержке АО «КАУСТИК». Лучшие результаты показали учащиеся волгоградских школы № 84 Григорий Якимов и лицея № 4 Юлия Слободчикова, которые получили дипломы победителей во время проведения Дня открытых дверей ВолгГТУ. Международный детский компьютерный центр РАН появился более 30-ти...
Прочитана: 970 раз


11 апреля 11:00
В Волгограде из-за лихача на дороге пострадала 12-летняя пассажирка маршрутки
11 апреля 10:46
Три человека пострадали в аварии с "УАЗом" в Волгоградской области
11 апреля 10:07
В Волгоградской области готовят весенний налет на очаги лесных вредителей Комментарии1Смотреть фотографии
11 апреля 10:07
В Волгограде концессии отреагировали на провалившийся асфальт во дворе многоквартирного дома Комментарии9Смотреть фотографииCмотреть видео
11 апреля 09:05
Суд в Волгограде из-за нарушений приостановил работу ТРК "Семь звезд" Комментарии8Смотреть фотографии
11 апреля 09:00
ПАО «МИнБанк» реально поддерживает малый и средний бизнесСмотреть фотографии
10 апреля 20:56
В Волгограде и его окрестностях горение сухого камыша прибавило работы пожарным Комментарии2
10 апреля 20:10
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ради прокладки труб уничтожили и не восстановили новую дорогу Комментарии1Cмотреть видео
10 апреля 19:48
В Волгограде экс-депутат гордумы соскучился по мандату Комментарии5
10 апреля 17:50
Двух жительниц Волгоградской области осудили в Ростове за финансирование боевиков в Сирии Комментарии3Смотреть фотографии
10 апреля 17:01
Организатора волгоградского "МММ" отправили в колонию Комментарии4
10 апреля 16:25
В Волгоградской области восстанавливают размытые паводком дороги Комментарии2Смотреть фотографии
10 апреля 16:13
В Волгограде к ЧМ-2018 станет светлее Комментарии13Смотреть фотографии
10 апреля 16:04
В Волгограде суд признал незаконным отключение дачного домика от света за долги Комментарии7
10 апреля 15:41
Экспедитор из Волгоградской области угнал авто у ЧОПовца из Москвы Комментарии6
10 апреля 14:34
Волгоградский «КАУСТИК» направит победителей IТ-олимпиады школьников в Международный детский компьютерный центр Комментарии1Смотреть фотографии
10 апреля 14:33
В деле о взрыве газа на проспекте Университетском в Волгограде "забыли" о пострадавших Комментарии4Смотреть фотографии
10 апреля 14:20
…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева кургана Комментарии34Смотреть фотографии
10 апреля 13:46
Стадион "Волгоград Арена" до конца года будет обслуживать московская компания Комментарии15Смотреть фотографии
10 апреля 13:45
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своевременный экологический контроль показателей Гремячинского ГОКа Комментарии4Смотреть фотографии
10 апреля 13:38
Бывший руководитель УФССП Калмыкии стал главным судебным приставом Волгоградской области Комментарии12
10 апреля 12:58
В Волгограде жильцы взорванного дома требуют посадить на скамью подсудимых всех виновных Комментарии13Смотреть фотографии
10 апреля 12:33
В Волгограде на время запретили киносеансы в ТРЦ «Европа Сити Молл» Комментарии5
10 апреля 11:51
Застройщику домов для переселенцев в Волгограде припомнили старые «грехи» Комментарии8
10 апреля 11:48
Коррупционный скандал в ВУЗе Волгограда: преступная группа работала под началом декана юрфака Комментарии46Смотреть фотографии
10 апреля 11:11
Выставка #МЫСТАЛИНГРАД открылась на авиабазе в Сирии Комментарии13Смотреть фотографии
10 апреля 11:10
На время ЧМ-2018 Волгоград закроют для заказных автобусов и маршруток Комментарии35Смотреть фотографии
10 апреля 11:03
За продажу очков с видеокамерой жителю Волгограда грозит до 4 лет колонии Комментарии27
10 апреля 10:40
В ЖК «Гранд авеню» завершается строительство третьего домаСмотреть фотографии
10 апреля 10:35
В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожье Комментарии43Cмотреть видео
Экономика
11 апреля 09:00
ПАО «МИнБанк» реально поддерживает малый и средний бизнесСмотреть фотографии
10 апреля 10:40
В ЖК «Гранд авеню» завершается строительство третьего домаСмотреть фотографии
10 апреля 10:35
В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожье Комментарии43Cмотреть видео
6 апреля 16:41
Открыты продажи уникального комфортабельного дома в жилом районе «Новый свет» в ВолгоградеСмотреть фотографии
6 апреля 13:08
Посетители выставки «Планета детства» оценили вкус продукции «Садов Придонья»Смотреть фотографии
5 апреля 15:49
ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса до 10%Смотреть фотографии
5 апреля 15:44
В Волгоградской области энергетиков наказали за долгое присоединение дома к сетям
5 апреля 15:34
Волгоградская облдума поделится с Володиным и Медведевым идеями о справедливом распределении налогов Комментарии14Смотреть фотографии
4 апреля 14:41
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: в регионе на деле заработал механизм воздействия на нерадивых должников
4 апреля 13:07
«Сбербанк» уговорили помочь обманутым дольщикам Волгограда Комментарии18Смотреть фотографии
4 апреля 11:34
Депутаты Волгоградской гордумы выдали преференции рекламному бизнесу Комментарии42
4 апреля 10:51
В Волгограде ликвидировали двойника муниципального учреждения Комментарии3
3 апреля 10:17
Совет по социально-экономическому развитию Волгоградской области возглавил преемник Олега Иншакова Комментарии37Смотреть фотографии
2 апреля 09:14
«НИКОХИМ» впервые представит свою продукцию на крупнейшей в Азии специализированной выставке
31 марта 15:40
В Волгограде МУП «Метроэлектротранс» распродает имущество
30 марта 17:44
ВТБ начал автоматическую инкассацию магазинов АШАН
29 марта 14:38
РУСАЛ запускает акселератор «Школы городских изменений»
29 марта 08:59
В волгоградском поселке Заря построена новая котельнаяСмотреть фотографииCмотреть видео
28 марта 15:32
В Волгограде бывшая фирма подследственного депутата просит думу о преференциях Комментарии48Смотреть фотографии
27 марта 18:38
Учреждения здравоохранения Волгоградской области уличили в ограничении конкуренции при закупках
26 марта 10:45
На волгоградском «КАУСТИКе» обновилась пятёрка лучших наставниковСмотреть фотографии
23 марта 14:12
«Сады Придонья»: Питаться правильно – просто!Смотреть фотографии
23 марта 12:59
Севергазбанк ввел единую ставку по потребительским кредитам – 10,9% годовых
22 марта 14:34
Volkswagen представляет специальную версию Tiguan CityСмотреть фотографии
22 марта 13:58
На улице Советской Волгограда демонтируют старую теплотрассуСмотреть фотографииCмотреть видео
22 марта 12:47
Монеты на банкноты: в Волгограде населению предлагают избавиться от мелочи Комментарии16Смотреть фотографии
22 марта 11:33
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,8%
22 марта 11:15
В Волгоградской области трудящимся бесплатно помогут бороться в судах за выплату зарплат Комментарии5Смотреть фотографии
22 марта 10:02
Администрацию Волгоградской области, работодателей и профсоюзы усадят за стол переговоров Комментарии13Смотреть фотографии
22 марта 06:32
В Волгограде МУП «Метроэлектротранс» расстается с имуществом Комментарии30
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

   

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

     
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 10 Апреля, Вт
Волгоград
Пасмурно, температура 14..16 С, давление 754..756 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 6 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
10 Апреля, Вт
1 $ 58.5714 руб.
1 € 71.8847 руб.
1 GBP 82.6325 руб.
1 CHF 61.0309 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
     

 

Обсуждают в форуме

Депутаты Волгоградской облдумы стали более дорогимиКомментарии70
Коррупционный скандал в ВУЗе Волгограда: преступная группа работала под началом декана юрфакаКомментарии46
В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожьеКомментарии43
В Волгоградской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за паводкаКомментарии42
В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистовКомментарии42
Депутаты Волгоградской гордумы выдали преференции рекламному бизнесуКомментарии42
Волгоградка Елена Исинбаева назвала сына именем былинного богатыряКомментарии39
Пропавший экс-кандидат в мэры Волгограда найден мертвымКомментарии36
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в ВолгоградКомментарии35
На время ЧМ-2018 Волгоград закроют для заказных автобусов и маршрутокКомментарии35
…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева курганаКомментарии34
«Доcка позора»: В Волгограде окончательно "разбомбили" 51-ую Гвардейскую дивизиюКомментарии34
У приставов нет денег для сноса незаконных строений в ВолгоградеКомментарии29
В Волгограде средний размер взятки вырос почти в 7 разКомментарии27
За продажу очков с видеокамерой жителю Волгограда грозит до 4 лет колонииКомментарии27

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде грянул первый уголовный скандал с тратами народных денег из фонда капремонтаКомментарии4
Просмотров: 28143
"Взгляд с Высоты": Волгоградской области бросили спасательный кругКомментарии11
Просмотров: 26123
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ради прокладки труб уничтожили и не восстановили новую дорогуКомментарии1
Просмотров: 23895
…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева курганаКомментарии34
Просмотров: 9471
В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожьеКомментарии43
Просмотров: 7878
В Волгограде и его окрестностях горение сухого камыша прибавило работы пожарнымКомментарии2
Просмотров: 6388
Коррупционный скандал в ВУЗе Волгограда: преступная группа работала под началом декана юрфакаКомментарии46
Просмотров: 5285
В Волгоградской области первые выплаты получили почти 100 семей, пострадавших от паводкаКомментарии5
Просмотров: 4678
В Волгоградской области ученые вышли "на охоту" за кровососущей мошкойКомментарии26
Просмотров: 4379
Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к верующим с пасхальным посланием
Просмотров: 4205

Рекомендуемые к прочтению новости

«Высота 102 ТВ»: Виталий Мутко пообещал поддержать «Волгоград Арену» после ЧМ-2018Комментарии19
Рекомендации: +35 / 9-
Эксперты дали добро на благоустройство позорного участка Центральной набережной ВолгоградаКомментарии20
Рекомендации: +33 / 4-
Волгограду выделяют полмиллиарда рублей на капремонт Центральной набережной
Рекомендации: +30 / 6-
Добить,чтобы не зиял: Виталию Мутко не дает покоя объект в центре ВолгоградаКомментарии18
Рекомендации: +30 / 7-
«Профессионалы социального питания», родители и педагоги объединились общим делом
Рекомендации: +30 / 1-
Открыты продажи уникального комфортабельного дома в жилом районе «Новый свет» в Волгограде
Рекомендации: +28 / 1-
Священник из Волгоградской области наставляет алиментщиков Библией и Семейным кодексомКомментарии17
Рекомендации: +27 / 5-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде грянул первый уголовный скандал с тратами народных денег из фонда капремонтаКомментарии4
Рекомендации: +26 / 14-
Посетители выставки «Планета детства» оценили вкус продукции «Садов Придонья»
Рекомендации: +26 / 1-
Юным котельниковцам помогают определиться с выбором профессииКомментарии5
Рекомендации: +26 / 1-