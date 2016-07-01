ПАО «МИнБанк» реально поддерживает малый и средний бизнес









Московский Индустриальный банк открывает расчетные счета для новых корпоративных клиентов абсолютно бесплатно. Акция «Начни с нуля»* проходит по 31 мая 2018г., сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.

Московский Индустриальный Банк вот уже более 27 лет оказывает услуги корпоративным и частным клиентам, которые за эти годы смогли убедиться в его надежности и в профессионализме сотрудников. В Волгоградской области банк делает акцент на обслуживании аграриев региона — основная сеть его дополнительных офисов находится в области (Камышине, Фролово, Николаевске, Новониколаевске, Волжском).

Московский Индустриальный Банк реализует все виды банковских услуг и предлагает своим клиентам широкую линейку стандартных продуктов. Как участник множества льготных кредитных программ банк делает доступными дешевые кредиты в рамках сотрудничества с Министерством сельского хозяйства РФ, с Правительством Республики Беларусь.

«В кругу предпринимателей часто можно услышать, что льготные кредиты могут получить только «особые» компании или крупные холдинги. Но практика показывает, что данное мнение ошибочное, и дешевые деньги для заемщика даже с не большим объемом бизнеса – реально существующий факт! Московский Индустриальный Банк готов стать для предприятий Волгоградского региона надежным партнером на долгие годы», – уверенно заявляют в банке.

Московский Индустриальный банк и в 2018 году считает поддержку субъектов МСБ приоритетным направлением своей кредитно-финансовой деятельности.

Для клиентов, располагающих свободными денежными средствами, Московский Индустриальный банк внедрил услугу «Депозит онлайн», которая позволяет самостоятельно и оперативно получать дополнительный доход. Воспользоваться услугой могут как действующие клиенты, у которых подключена возможность дистанционного обслуживания, так и новые. Клиенту достаточно посетить отделение банка всего один раз и подписать «Договор о правилах и условиях размещения денежных средств в депозиты «Online». Далее он может многократно размещать временно свободные денежные средства под выгодный процент, направляя заявления через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Московский Индустриальный банк постоянно расширяет линейку продуктов системы ДБО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, максимально быстро можно получить банковские гарантии online. К примеру, от 3-х часов рассматривается заявка на участие в закупках и (или) на обеспечение исполнения обязательств по контрактам в сфере закупок товаров, проведения работ и оказания услуг в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 185-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615. Действующие и потенциальные клиенты могут получить банковскую гарантию до 10 млн. руб. сроком до 25 месяцев без залога и поручительства.

«Мы стремимся держать руку на пульсе постоянных изменений в развитии банковских технологий, которые делают сервис удобнее и качественнее», — отмечают в банке.

Справка.

По мнению агентства «Эксперт РА», Московский индустриальный банк – признан одним из лидеров кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), по итогам 2017 года он вошел в топ-5 крупнейших кредиторов небольших компаний. Подробнее здесь





* Тарифный план «Начни с нуля» применяется только в период с 05.04.2018 по 31.05.2018 г. включительно при открытии счетов новыми клиентами, которые не имеют счетов в ПАО «МИнБанк» на начало срока действия тарифного плана. Количество открытых в течение срока действия тарифного плана счетов – не ограничено.

ПАО «МИнБанк», Генеральная лицензия Банка России № 912