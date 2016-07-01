|Экономика
|11.04.2018 09:00 Реклама
ПАО «МИнБанк» реально поддерживает малый и средний бизнес
Московский Индустриальный банк открывает расчетные счета для новых корпоративных клиентов абсолютно бесплатно. Акция «Начни с нуля»* проходит по 31 мая 2018г., сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
Московский Индустриальный Банк вот уже более 27 лет оказывает услуги корпоративным и частным клиентам, которые за эти годы смогли убедиться в его надежности и в профессионализме сотрудников. В Волгоградской области банк делает акцент на обслуживании аграриев региона — основная сеть его дополнительных офисов находится в области (Камышине, Фролово, Николаевске, Новониколаевске, Волжском).
Московский Индустриальный Банк реализует все виды банковских услуг и предлагает своим клиентам широкую линейку стандартных продуктов. Как участник множества льготных кредитных программ банк делает доступными дешевые кредиты в рамках сотрудничества с Министерством сельского хозяйства РФ, с Правительством Республики Беларусь.
«В кругу предпринимателей часто можно услышать, что льготные кредиты могут получить только «особые» компании или крупные холдинги. Но практика показывает, что данное мнение ошибочное, и дешевые деньги для заемщика даже с не большим объемом бизнеса – реально существующий факт! Московский Индустриальный Банк готов стать для предприятий Волгоградского региона надежным партнером на долгие годы», – уверенно заявляют в банке.
Московский Индустриальный банк и в 2018 году считает поддержку субъектов МСБ приоритетным направлением своей кредитно-финансовой деятельности.
Для клиентов, располагающих свободными денежными средствами, Московский Индустриальный банк внедрил услугу «Депозит онлайн», которая позволяет самостоятельно и оперативно получать дополнительный доход. Воспользоваться услугой могут как действующие клиенты, у которых подключена возможность дистанционного обслуживания, так и новые. Клиенту достаточно посетить отделение банка всего один раз и подписать «Договор о правилах и условиях размещения денежных средств в депозиты «Online». Далее он может многократно размещать временно свободные денежные средства под выгодный процент, направляя заявления через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
Московский Индустриальный банк постоянно расширяет линейку продуктов системы ДБО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, максимально быстро можно получить банковские гарантии online. К примеру, от 3-х часов рассматривается заявка на участие в закупках и (или) на обеспечение исполнения обязательств по контрактам в сфере закупок товаров, проведения работ и оказания услуг в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 185-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615. Действующие и потенциальные клиенты могут получить банковскую гарантию до 10 млн. руб. сроком до 25 месяцев без залога и поручительства.
«Мы стремимся держать руку на пульсе постоянных изменений в развитии банковских технологий, которые делают сервис удобнее и качественнее», — отмечают в банке.
Справка.
По мнению агентства «Эксперт РА», Московский индустриальный банк – признан одним из лидеров кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), по итогам 2017 года он вошел в топ-5 крупнейших кредиторов небольших компаний. Подробнее здесь.
* Тарифный план «Начни с нуля» применяется только в период с 05.04.2018 по 31.05.2018 г. включительно при открытии счетов новыми клиентами, которые не имеют счетов в ПАО «МИнБанк» на начало срока действия тарифного плана. Количество открытых в течение срока действия тарифного плана счетов – не ограничено.
ПАО «МИнБанк», Генеральная лицензия Банка России № 912
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|11.04.2018 11:00
Школьница пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел напротив дома № 32 по ул. Буханцева. Неизвестный лихач "подрезал" микроавтобус, водителю маршрутки пришлось резко затормозить. В результате его 12-летняя пассажирка ударилась головой. Девочка сама обратилась за помощью к медикам.
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|Происшествия
|11.04.2018 10:46 (Обновлено: 11.04.2018 10:47)
Трое мужчин пострадали в ДТП в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла ночью на 43 километре дороги “Волгоград - Каменск - Шахтинский”. По имеющимся на данный момент сведениям, 20-летний водитель “УАЗа” не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. Травмы получил сам водитель и двое его пассажиров 32 и 38 лет. Все они доставлены в больницу.
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|Экология
|11.04.2018 10:07
Учет очагов хвоегрызущих вредителей проводится в лесах Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Волгоградской области» специалисты работают в Арчединском, Алексеевском, Иловлинском, Калачевском, Михайловском, Новоаннинском и Старополтавском лесничествах. По итогам мониторинга очаги пилильщика соснового рыжего, пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового, шелкопряда соснового будут ликвидированы авиационным способом. По итогам аукциона исполнителем работ стала компания «Агролет».
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|Общество
|11.04.2018 10:07
Жители дома № 10А по ул. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда сообщили ИА «Высота 102» о «молниеносной», как они выразились, реакции на публикацию информагентства «В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожье». Материал вышел в печать 10 апреля, и уже в этот же день во дворе появились представители разных ведомств, включая «Концессии водоснабжения», по вине которых, как заявил редакции председатель ТСЖ 215-квартирного дома №10А Николай Александров, в двух местах провалился асфальт. По словам жильцов, они вместе с председателем обивали пороги «Концессий водоснабжения», направляли заявки на устранение этой опасности, но все было без толку....
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|Общество
|11.04.2018 09:05
Тракторозаводский районный суд удовлетворил требование прокуратуры Волгоградской области о запрете деятельности торгово-развлекательного комплекса "Семь звезд". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, указанное требование заявлено прокуратурой региона в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанности на ООО "БАГАРТА", эксплуатирующее здание ТРЦ, устранить нарушения правил пожарной безопасности. Иск был предъявлен по результатам проверки, в ходе которой установлены многочисленные нарушения. Так, на момент прокурорской проверки отсутствовала проектная документация на системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, автоматическую установку пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию. В кинозалах кинотеатра "Трактор" не работала система звукового оповещения, пути эвакуации содержались в...
Прочитана: 1418 раз
|Происшествия
|10.04.2018 20:56
Около десятка возгораний сухой растительности произошло на территории Волгограда и его окрестностях за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, горение камышовых зарослей регистрировались в Кировском и Тракторозаводском районах Волгограда, Городищенском районе и Средней Ахтубе. Благодаря своевременному прибытию пожарных расчетов угрозы домам и людям они не представляли. В то же время сотрудники ведомства призывают жителей Волгоград и области строго соблюдать правила обращения с огнем, а также воздержаться от сжигания мусора. Обо всех случаях возгорания, а также поджога сухой растительности сообщать по телефону - 101.
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|Аналитика
|10.04.2018 20:10
Смотрите сегодня в программе: коррупционный скандал с коммерческими подкупами в волгоградском ВУЗе - силовики накрыли организованную группу во главе с деканом юрфака. Дело о взрыве газа на Университетском проспекте вернули в прокуратуру: жители разрушенного дома требуют отправить под суд всех виновных. Свежий асфальт как предчувствие скорой прокладки труб: на некоторых улицах горожане не успели нарадоваться отремонтированным дорогам. Навстречу ЧМ-2018: вокруг стадиона «Волгоград Арена» кипит работа по благоустройству и приданию внешнего лоска старым домам. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в...
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|Политика
|10.04.2018 19:48
Сегодня в Волгограде зарегистрированы первые участники предварительного голосования «Единой России». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе партии, оргкомитет по подготовке к праймериз включил в список пятерых участников процедуры. Лучших из лучших по итогам публичных выступлений партия утвердит кандидатами в депутаты Волгоградской гордумы от «Единой России». Праймериз состоится 3 июня. В числе первых участников оказался депутат прошлого созыва гордумы - 59-летний Василий Кияев, возглавляющий ООО «Югканат». Он вновь попробует свои силы в Красноармейском округе, от которого уже дважды избирался в представительное собрание в 2004 и 2008 годах. Также в списке – индивидуальный предприниматель Александр Фисенко и сразу трое студентов, активистов...
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|Газетный киоск
|10.04.2018 17:50
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум женщинам, собиравшим через интернет деньги для передачи боевикам террористических организаций в Сирии. Об этом сообщила во вторник официальный представитель военного суда Алена Катькало. "Суд счел убедительными представленные доказательства в том, что жительницы Волгоградской области Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина с апреля по октябрь 2013 года через интернет собрали 23 тысячи рублей для поддержания террористических организаций, ведущих боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики", - сказала Катькало. ...
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|Расследования
|10.04.2018 17:01
Организатору финансовой пирамиды из Волгограда Дмитрию Мазанову не удалось выйти на свободу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Дзержинского райсуда. Ему предстоит провести шесть лет в колонии общего режима и выплатить полумиллионный штраф. В мае 2012 года Мазанов отделился от финансовой пирамиды “МММ – 2011” и создал социальную группу взаимопомощи “Витязи”. В их основу легли все правила “МММ” изменилась лишь терминология. Для раскрутки пирамиды Мазанов проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции. На его удочку попались более 30 тысяч человек, у которых он выманил более 15...
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|Общество
|10.04.2018 16:25
Волгоградские дорожники восстанавливают участки, пострадавшие от переливов, а также проезды к ранее подтопленным поселениям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, уже возобновлено автомобильное движение по направлению к населенным пунктам Камышинского, Котельниковского, Палласовского, Руднянского районов. Порядка 30 единиц техники — автогрейдеров, погрузчиков, экскаваторов — ежедневно на местах устраняют последствия размывов и разрытий на подъездах к населенным пунктам области. Так, на автодороге «Антиповка – Чухонастовка» в Камышинском районе произошел размыв дорожного полотна на площади 300 квадратных метров. В течение нескольких дней дорожники ликвидировали его, в настоящее время транспортное сообщение между населенными пунктами восстановлено. В Руднянском районе...
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|Общество
|10.04.2018 16:13
Около двух тысяч металлических опор и более 2,5 тысяч новых светильников появятся на улицах Волгограда в текущем году. В рамках реконструкции специалисты заменят старые лампы на светильники нового поколения на оживленных магистралях города - проспекте им. Маршала Жукова, шоссе Авиаторов, проспекте им. Ленина и ул. Краснознаменской, Исторической, набережной им. 62-й Армии и рокадной магистрали. Напомним, почти по всем этим дорогам проходят клиентские маршруты ЧМ-2018. Комплексная модернизация проводится в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «Светосервис – Волгоград». Сейчас рабочие устанавливают световое оборудование на ул. Рокоссовского, Ленина, Советского, Чуйкова. Наумова, Гоголя. В планах – строительство линий электроосвещения на ул....
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|Расследования
|10.04.2018 16:04
Волгоградский областной суд признал незаконным отключение дачного домика от электроснабжения за долги и обязал правление СНТ подключить домовладение к свету. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда, апелляционная инстанция при этом отменила решение районного суда в части выплаты компенсации морального вреда дачнице за понесенные страдания в связи с отсутствием электричества. Между тем дачница требовала от руководства СНТ взыскания материального ущерба в размере более 90 тысяч рублей, компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей и возмещения судебных расходов в сумме 25 тысяч рублей. В исковом заявлении было указано, что из-за отсутствия электричества она не могла поливать...
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|Происшествия
|10.04.2018 15:41
Новенького автомобиля “Renault” лишился приехавший ненадолго в Жирновск сотрудник московской охранной фирмы. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении Росгвардии, о случившемся новоиспеченный автолюбитель сообщил в полицию. Числившуюся в угоне машину сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в райцентре на улице Ломоносова. Они заблокировали угнанный авто. Как оказалось, за рулем был знакомый хозяина машины, 37-летний местный житель, работающий экспедитором в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Выяснилось, что мужчины вместе обмывали покупку, потом хозяин уснул, чем его товарищ и воспользовался и сел за руль чужого авто. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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|Общество
|10.04.2018 14:34
Волгоградский «КАУСТИК» направит победителей IТ-олимпиады школьников в Международный детский компьютерный центр
Специалисты АО «КАУСТИК» вручили победителям олимпиады по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, прошедшей в Волгоградском техническом университете, сертификаты на участие в профильной смене Международного детского компьютерного центра – Ассоциированной школы ЮНЕСКО в Переяславле-Залесском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в престижный детский компьютерный центр летом этого года отправятся шестеро победителей и призёров олимпиады, которая прошла в Волгоградском техническом университете (ВолгГТУ) при поддержке АО «КАУСТИК». Лучшие результаты показали учащиеся волгоградских школы № 84 Григорий Якимов и лицея № 4 Юлия Слободчикова, которые получили дипломы победителей во время проведения Дня открытых дверей ВолгГТУ. Международный детский компьютерный центр РАН появился более 30-ти...
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