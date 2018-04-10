РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/.

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум женщинам, собиравшим через интернет деньги для передачи боевикам террористических организаций в Сирии. Об этом сообщила во вторник официальный представитель военного суда Алена Катькало.

"Суд счел убедительными представленные доказательства в том, что жительницы Волгоградской области Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина с апреля по октябрь 2013 года через интернет собрали 23 тысячи рублей для поддержания террористических организаций, ведущих боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики", - сказала Катькало.

С согласия Алиевой и Шилихиной собранные деньги были переведены на банковские карты, используемые участниками НВФ и международных террористических организаций в Сирии.

Приговором суда обеих признали виновными в содействии террористической деятельности. Алиева проведет шесть, а Шилихина - пять лет в колонии общего режима.



