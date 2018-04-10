«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ради прокладки труб уничтожили и не восстановили новую дорогу











Смотрите сегодня в программе: коррупционный скандал с коммерческими подкупами в волгоградском ВУЗе - силовики накрыли организованную группу во главе с деканом юрфака. Дело о взрыве газа на Университетском проспекте вернули в прокуратуру: жители разрушенного дома требуют отправить под суд всех виновных. Свежий асфальт как предчувствие скорой прокладки труб: на некоторых улицах горожане не успели нарадоваться отремонтированным дорогам. Навстречу ЧМ-2018: вокруг стадиона «Волгоград Арена» кипит работа по благоустройству и приданию внешнего лоска старым домам.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.







