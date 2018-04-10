Организатора волгоградского "МММ" отправили в колонию

Организатору финансовой пирамиды из Волгограда Дмитрию Мазанову не удалось выйти на свободу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Дзержинского райсуда. Ему предстоит провести шесть лет в колонии общего режима и выплатить полумиллионный штраф.

В мае 2012 года Мазанов отделился от финансовой пирамиды “МММ – 2011” и создал социальную группу взаимопомощи “Витязи”. В их основу легли все правила “МММ” изменилась лишь терминология. Для раскрутки пирамиды Мазанов проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции. На его удочку попались более 30 тысяч человек, у которых он выманил более 15 миллионов рублей.

Как уточнили информагентству в пресс-службе Волгоградского областного суда, свою организацию Мазанов нигде не регистрировал. А участникам, группы обещал не только полный возврат денег, но и ежемесячный доход.

Уголовное дело расследовали сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.







