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Расследования
 10.04.2018 17:01(Обновлено: 10.04.2018 17:26)

Организатора волгоградского "МММ" отправили в колонию

Организатору финансовой пирамиды из Волгограда Дмитрию Мазанову не удалось выйти на свободу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Дзержинского райсуда. Ему предстоит провести шесть лет в колонии общего режима и выплатить полумиллионный штраф. 
В мае 2012 года Мазанов отделился от финансовой пирамиды “МММ – 2011”  и создал  социальную группу взаимопомощи “Витязи”. В их основу легли все правила “МММ” изменилась лишь терминология. Для раскрутки пирамиды  Мазанов проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции. На его удочку попались более 30 тысяч человек, у которых он выманил более 15 миллионов рублей. 
Как уточнили информагентству в пресс-службе Волгоградского областного суда, свою организацию Мазанов нигде не регистрировал. А участникам, группы обещал не только полный возврат денег, но и ежемесячный доход.
Уголовное дело расследовали сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.


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Газетный киоск 10.04.2018 17:50

Двух жительниц Волгоградской области осудили в Ростове за финансирование боевиков в Сирии РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/.  Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум женщинам, собиравшим через интернет деньги для передачи боевикам террористических организаций в Сирии. Об этом сообщила во вторник официальный представитель военного суда Алена Катькало. "Суд счел убедительными представленные доказательства в том, что жительницы Волгоградской области Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина с апреля по октябрь 2013 года через интернет собрали 23 тысячи рублей для поддержания террористических организаций, ведущих боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики", - сказала Катькало. ...
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Аналитика 10.04.2018 17:34

В I квартале 2018 года инфляция в Волгоградской области  составила 1,2%, в то время как в соответствующем периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 1,3%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в первую очередь на уровень инфляции в регионе повлиял рост цен на продукты питания  - 2,2%. Непродовольственные товары с начала года выросли в цене в среднем на 0,8%, услуги населению подорожали на 0,5%. Напомним, снижение инфляции в Волгоградской области наблюдается третий год подряд. В 2015 году этот показатель составлял 13,2%, в 2016 году - 5,1%, а уже в прошлом году инфляция в регионе опустилась до...
Прочитана: 351 раз
Спорт 10.04.2018 16:34

С 11 апреля по 13 мая 2018 г. Федеральное агентство по туризму совместно с Оргкомитетом «Россия-2018» по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ проведет серию пресс-туров по городом-организаторам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Как сообщили ИА «Высота 102»  в пресс-службе Ростуризма, в программу каждого пресс-тура войдет посещение культурных и исторических достопримечательностей, осмотр объектов туристкой и спортивной инфраструктуры. Участников пресс-туров - представителей международных агентств, российских и федеральных средств массовой информации и представителей российской и зарубежной блогосферы - примут Калининград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону и Волгоград.  Цель пресс-туров – показать готовность городов к главному спортивному событию...
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Общество 10.04.2018 16:25 (Обновлено: 10.04.2018 16:42)

В Волгоградской области восстанавливают размытые паводком дороги Волгоградские дорожники восстанавливают участки, пострадавшие от переливов, а также проезды к ранее подтопленным поселениям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, уже возобновлено автомобильное движение по направлению к населенным пунктам Камышинского, Котельниковского, Палласовского, Руднянского районов. Порядка 30 единиц техники — автогрейдеров, погрузчиков, экскаваторов — ежедневно на местах устраняют последствия размывов и разрытий на подъездах к населенным пунктам области. Так, на автодороге «Антиповка – Чухонастовка» в Камышинском районе произошел размыв дорожного полотна на площади 300 квадратных метров. В течение нескольких дней дорожники ликвидировали его, в настоящее время транспортное сообщение между населенными пунктами восстановлено. В Руднянском районе...
Прочитана: 1462 раз
Общество 10.04.2018 16:13 (Обновлено: 10.04.2018 17:01)

В Волгограде к ЧМ-2018 станет светлее Около двух тысяч металлических опор и более 2,5 тысяч новых светильников появятся на улицах Волгограда в текущем году. В рамках реконструкции специалисты заменят старые лампы на светильники нового поколения на оживленных магистралях города - проспекте им. Маршала Жукова, шоссе Авиаторов, проспекте им. Ленина и ул. Краснознаменской, Исторической, набережной им. 62-й Армии и рокадной магистрали. Напомним, почти по всем этим дорогам проходят клиентские маршруты ЧМ-2018. Комплексная модернизация проводится в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «Светосервис – Волгоград». Сейчас рабочие устанавливают световое оборудование на  ул. Рокоссовского,  Ленина, Советского, Чуйкова. Наумова, Гоголя. В планах – строительство линий электроосвещения на ул....
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Расследования 10.04.2018 16:04 (Обновлено: 10.04.2018 16:12)

Волгоградский областной суд признал незаконным отключение дачного домика от электроснабжения за долги и обязал правление СНТ подключить домовладение к свету. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда, апелляционная инстанция при этом отменила решение районного суда в части выплаты компенсации морального вреда дачнице за понесенные страдания в связи с отсутствием электричества. Между тем дачница требовала от руководства СНТ взыскания материального ущерба в размере более 90 тысяч рублей, компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей и возмещения судебных расходов в сумме 25 тысяч рублей. В исковом заявлении было указано, что из-за отсутствия электричества она не могла поливать...
Прочитана: 1801 раз
Происшествия 10.04.2018 15:41

Новенького автомобиля “Renault”  лишился  приехавший ненадолго в Жирновск  сотрудник московской охранной фирмы. Как сообщили ИА “Высота 102”  в региональном управлении Росгвардии, о случившемся новоиспеченный автолюбитель сообщил в полицию. Числившуюся  в угоне машину сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в райцентре на улице Ломоносова. Они заблокировали угнанный авто. Как оказалось, за рулем был  знакомый хозяина машины, 37-летний местный житель, работающий экспедитором в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Выяснилось, что мужчины вместе обмывали покупку, потом хозяин уснул, чем его товарищ и воспользовался и сел за руль чужого авто. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Общество 10.04.2018 14:34

Волгоградский «КАУСТИК» направит победителей IТ-олимпиады школьников в Международный детский компьютерный центр Специалисты АО «КАУСТИК» вручили победителям олимпиады по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, прошедшей в Волгоградском техническом университете, сертификаты на участие в профильной смене Международного детского компьютерного центра – Ассоциированной школы ЮНЕСКО в Переяславле-Залесском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в престижный детский компьютерный центр летом этого года отправятся шестеро победителей и призёров олимпиады, которая прошла в Волгоградском техническом университете (ВолгГТУ) при поддержке АО «КАУСТИК». Лучшие результаты показали учащиеся волгоградских школы № 84 Григорий Якимов и лицея № 4 Юлия Слободчикова, которые получили дипломы победителей во время проведения Дня открытых дверей ВолгГТУ. Международный детский компьютерный центр РАН появился более 30-ти...
Прочитана: 720 раз
Общество 10.04.2018 14:33

В деле о взрыве газа на проспекте Университетском в Волгограде "забыли" о пострадавших Уголовное дело Юрослава и Юрия Бабаянов, а также Владимира Лексункина, обвиняемых во взрыве газа в доме №60  по проспекту Университетский, из-за которого погибли четыре человека, возвращено в прокуратуру. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня было оставлено в силе соответствующее решение суда Советского района.  Суд мотивировал решение о возврате дела тем, что пострадавшие не были уведомлены об окончании расследования,  а также не могли ознакомиться с материалами уголовного дела.  Напомним, трагедия произошла 16 мая минувшего года. Юрослав Бабаян и его отец Юрий Бабаян, хозяева стоящего рядом с домом киоска, хотели подключить торговую точку к системе водоснабжения. Для...
Прочитана: 2523 раз
Общество 10.04.2018 14:20 (Обновлено: 10.04.2018 14:21)

В течение марта 2018 года в Волгоградской области признаны безработными  1,8 тыс. человек. На конец месяца  на регистрационном учете в службе занятости состояли 10834 безработных. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет по труду и занятости Волгоградской области.  В течение марта 2018 года снято с учета в связи  с трудоустройством 2,6 тыс. человек или 64,2% от обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. В марте 2018 года работодатели Волгоградской области заявили  в органы службы занятости о наличии 17,3 тыс. свободных рабочих мест и вакантных должностей. Всего потребность в работниках для замещения свободных...
Прочитана: 877 раз
Общество 10.04.2018 14:20 (Обновлено: 10.04.2018 17:47)

…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева кургана Гостей Волгограда, которые приезжают к нам по железной дороге, встречают не только величественный Мамаев курган, но и развалины  бывшего молочного завода, которые производят на туристов не менее неизгладимые впечатления.  Как рассказала ИА «Высота 102» волгоградка Ирина, ее родственники из другого региона, которые у нее недавно гостили, увидев эти жуткие картины, были уверены, что развалины остались еще со времен войны и являются памятником Сталинградской битвы.  Увы, но молочный завод прекратил свое существование гораздо позже, уже в наше время. Но его вполне можно считать памятником развала волгоградской промышленности, наряду с заводом тракторных деталей и нормалей, а...
Прочитана: 6976 раз
Спорт 10.04.2018 13:46

Стадион "Волгоград Арена" до конца года будет обслуживать московская компания Работы по комплексной эксплуатации стадиона "Волгоград Арена", построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут возложены на ООО "Московская областная инженерно-эксплуатационная компания"  (ООО "МОИЭК"). Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, компания, зарегистрированная в г. Химки Московской области, признана победителем конкурса на право оказания услуг по комплексной эксплуатации стадиона "Волгоград Арена". Организатором закупки выступил заказчик строительства стадиона - ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Всего было подано шесть заявок. Начальная (максимальная) цена договора составляла 71,5 миллиона рублей, но в  итоге победитель выполнит работы за 71 миллион 320 тысяч 200 рублей. В эту цену входит оказание услуг...
Прочитана: 1203 раз
Экология 10.04.2018 13:45

«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своевременный экологический контроль показателей Гремячинского ГОКа Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет организационные мероприятия по созданию собственной лаборатории экологического контроля. С этой целью налажено взаимодействие с наиболее авторитетными исследовательскими учреждениями региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании,  строгое следование высоким стандартам промышленной и экологической безопасности производства входит в число первоочередных приоритетов компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» при проектировании и строительстве Гремячинского ГОКа. Так, с 1 по 29 марта в аккредитованной лаборатории радиационного контроля и физических факторов ФБУЗ ЦГиЭ в Волгоградской области проведены определения удельной эффективной активности природных радионуклеидов в минеральном сырье, которое впоследствии будет использовано для производства сильвина и конечного продукта – хлористого калия. Регулярный экологический...
Прочитана: 377 раз
Общество 10.04.2018 13:38 (Обновлено: 10.04.2018 13:42)

В управлении  Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области -  новый руководитель. Как сообщили ИА “Высота 102”  в пресс-службе регионального управления, Владимира Евстигнеева  представил коллективу заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации Владимир Воронин.  Владимир Евстигнеев окончил Саратовскую государственную академию права. С 2003 года работает в службе судебных приставов. Прошел путь от рядового судебного пристава-исполнителя до руководителя высшего звена. Последние три года руководил УФССП России по Республике Калмыкия. Государственный советник юстиции 3 класса. 
Прочитана: 1277 раз
Расследования 10.04.2018 12:58

В Волгограде жильцы взорванного дома требуют посадить на скамью подсудимых всех виновных Судьба уголовного дела  в отношении троих обвиняемых во взрыве газа в доме №60 по проспекту Университетский,  погубившего  четырех человек, решается в Волгоградском областном суде,  сообщает корреспондент  ИА “Высота 102” из зала заседаний. Областная судебная инстанция рассматривает апелляцию прокуратуры на принятое Советским районным судом решение о возврате уголовного дела в надзорное ведомство  для устранения процессуальных нарушений. По мнению прокуратуры, нарушений допущено не было. Жильцы же разрушенного дома просят вернуть дело на доследование. По их мнению, не все виновные в случившейся трагедии находятся на скамье подсудимых. Ответственность за случившееся они возлагают, в том числе,...
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Пять человек пострадали в ДТП в Волгоградской области
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