С 11 апреля по 13 мая 2018 г. Федеральное агентство по туризму совместно с Оргкомитетом «Россия-2018» по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ проведет серию пресс-туров по городом-организаторам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Ростуризма, в программу каждого пресс-тура войдет посещение культурных и исторических достопримечательностей, осмотр объектов туристкой и спортивной инфраструктуры. Участников пресс-туров - представителей международных агентств, российских и федеральных средств массовой информации и представителей российской и зарубежной блогосферы - примут Калининград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону и Волгоград.

Цель пресс-туров – показать готовность городов к главному спортивному событию лета, рассказать о разнообразных возможностях для отдыха, опробовать туристские маршруты для болельщиков футбольного первенства и показать футбольные стадионы.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Участие в Чемпионате мира по футболу примут 32 сборных команд из Африки, Азии, Европы, Северной и Центральной Америки и Южной Америки, которые посетят 11 городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Групповые этапы матчей состоятся на стадионах с 14 по 28 июня. Матчи открытия и закрытия мундиаля пройдут в Москве на стадионе «Лужники» 14 июня и 15 июля.



