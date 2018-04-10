В Волгограде к ЧМ-2018 станет светлее





Около двух тысяч металлических опор и более 2,5 тысяч новых светильников появятся на улицах Волгограда в текущем году. В рамках реконструкции специалисты заменят старые лампы на светильники нового поколения на оживленных магистралях города - проспекте им. Маршала Жукова, шоссе Авиаторов, проспекте им. Ленина и ул. Краснознаменской, Исторической, набережной им. 62-й Армии и рокадной магистрали. Напомним, почти по всем этим дорогам проходят клиентские маршруты ЧМ-2018. Комплексная модернизация проводится в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «Светосервис – Волгоград».

Сейчас рабочие устанавливают световое оборудование на ул. Рокоссовского, Ленина, Советского, Чуйкова. Наумова, Гоголя. В планах – строительство линий электроосвещения на ул. Клименко, Автотранспортной, пер. Лесной в Гумраке, а также других отдаленных городских территориях.

После ввода новой линии в эксплуатацию старые конструкции-опоры будут демонтированы. В рамках программы модернизации уже заменено порядка 2 тысяч светоточек, до конца года планируется установить еще порядка 700 светильников. Всего в рамках соглашения, рассчитанного на 15 лет, будет установлено свыше 6000 новых светоточек.

Напомним, в начале года в Волгограде было подписано соглашение между муниципалитетом и ООО «Светосервис – Волгоград» на комплексную реконструкцию сетей наружного освещения и строительство новых линий.



