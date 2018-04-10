В Волгограде суд признал незаконным отключение дачного домика от света за долги

Волгоградский областной суд признал незаконным отключение дачного домика от электроснабжения за долги и обязал правление СНТ подключить домовладение к свету. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда, апелляционная инстанция при этом отменила решение районного суда в части выплаты компенсации морального вреда дачнице за понесенные страдания в связи с отсутствием электричества. Между тем дачница требовала от руководства СНТ взыскания материального ущерба в размере более 90 тысяч рублей, компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей и возмещения судебных расходов в сумме 25 тысяч рублей. В исковом заявлении было указано, что из-за отсутствия электричества она не могла поливать огород, испортились продукты в холодильнике, а ее ребенок заболел. Кроме того, дачница вынуждена была нести большие затраты на арендованный бензиновый генератор и заложить золотые изделия в ломбард для покупки бензина.

Между тем, представители садового товарищества пояснили, что женщина была исключена из членов СНТ за неуплату членских взносов. А ранее решением суда с нее была взыскана задолженность по оплате взносов и электроэнергии, которая так и не была погашена. Кроме того, женщина не заключила с правлением договоры на пользование объектами инфраструктуры. В связи с этим руководство товарищества ограничило подачу электроэнергии к ее участку.

Однако суд установил, что СНТ не является сетевой организаций и не вправе препятствовать перетоку электрической энергии по сетям к дачным домикам, несмотря даже на отсутствие заключенного договора о порядке пользования и эксплуатации инженерных сетей между СНТ дачницей. Теперь руководство СНТ обязано будет восстановить электроснабжение участка жительницы Волгограда.



