Экспедитор из Волгоградской области угнал авто у ЧОПовца из Москвы

В I квартале 2018 года инфляция в Волгоградской области составила 1,2%, в то время как в соответствующем периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 1,3%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в первую очередь на уровень инфляции в регионе повлиял рост цен на продукты питания - 2,2%. Непродовольственные товары с начала года выросли в цене в среднем на 0,8%, услуги населению подорожали на 0,5%. Напомним, снижение инфляции в Волгоградской области наблюдается третий год подряд. В 2015 году этот показатель составлял 13,2%, в 2016 году - 5,1%, а уже в прошлом году инфляция в регионе опустилась до...

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