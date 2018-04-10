|Происшествия
|10.04.2018 15:41
Экспедитор из Волгоградской области угнал авто у ЧОПовца из Москвы
Новенького автомобиля “Renault” лишился приехавший ненадолго в Жирновск сотрудник московской охранной фирмы. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении Росгвардии, о случившемся новоиспеченный автолюбитель сообщил в полицию. Числившуюся в угоне машину сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в райцентре на улице Ломоносова. Они заблокировали угнанный авто. Как оказалось, за рулем был знакомый хозяина машины, 37-летний местный житель, работающий экспедитором в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Выяснилось, что мужчины вместе обмывали покупку, потом хозяин уснул, чем его товарищ и воспользовался и сел за руль чужого авто. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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|Газетный киоск
|10.04.2018 17:50
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум женщинам, собиравшим через интернет деньги для передачи боевикам террористических организаций в Сирии. Об этом сообщила во вторник официальный представитель военного суда Алена Катькало. "Суд счел убедительными представленные доказательства в том, что жительницы Волгоградской области Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина с апреля по октябрь 2013 года через интернет собрали 23 тысячи рублей для поддержания террористических организаций, ведущих боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики", - сказала Катькало. ...
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|Аналитика
|10.04.2018 17:34
В I квартале 2018 года инфляция в Волгоградской области составила 1,2%, в то время как в соответствующем периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 1,3%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в первую очередь на уровень инфляции в регионе повлиял рост цен на продукты питания - 2,2%. Непродовольственные товары с начала года выросли в цене в среднем на 0,8%, услуги населению подорожали на 0,5%. Напомним, снижение инфляции в Волгоградской области наблюдается третий год подряд. В 2015 году этот показатель составлял 13,2%, в 2016 году - 5,1%, а уже в прошлом году инфляция в регионе опустилась до...
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|Расследования
|10.04.2018 17:01 (Обновлено: 10.04.2018 17:26)
Организатору финансовой пирамиды из Волгограда Дмитрию Мазанову не удалось выйти на свободу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Дзержинского райсуда. Ему предстоит провести шесть лет в колонии общего режима и выплатить полумиллионный штраф. В мае 2012 года Мазанов отделился от финансовой пирамиды “МММ – 2011” и создал социальную группу взаимопомощи “Витязи”. В их основу легли все правила “МММ” изменилась лишь терминология. Для раскрутки пирамиды Мазанов проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции. На его удочку попались более 30 тысяч человек, у которых он выманил более 15...
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|Спорт
|10.04.2018 16:34
С 11 апреля по 13 мая 2018 г. Федеральное агентство по туризму совместно с Оргкомитетом «Россия-2018» по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ проведет серию пресс-туров по городом-организаторам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Ростуризма, в программу каждого пресс-тура войдет посещение культурных и исторических достопримечательностей, осмотр объектов туристкой и спортивной инфраструктуры. Участников пресс-туров - представителей международных агентств, российских и федеральных средств массовой информации и представителей российской и зарубежной блогосферы - примут Калининград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону и Волгоград. Цель пресс-туров – показать готовность городов к главному спортивному событию...
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|Общество
|10.04.2018 16:25 (Обновлено: 10.04.2018 16:42)
Волгоградские дорожники восстанавливают участки, пострадавшие от переливов, а также проезды к ранее подтопленным поселениям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, уже возобновлено автомобильное движение по направлению к населенным пунктам Камышинского, Котельниковского, Палласовского, Руднянского районов. Порядка 30 единиц техники — автогрейдеров, погрузчиков, экскаваторов — ежедневно на местах устраняют последствия размывов и разрытий на подъездах к населенным пунктам области. Так, на автодороге «Антиповка – Чухонастовка» в Камышинском районе произошел размыв дорожного полотна на площади 300 квадратных метров. В течение нескольких дней дорожники ликвидировали его, в настоящее время транспортное сообщение между населенными пунктами восстановлено. В Руднянском районе...
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|Общество
|10.04.2018 16:13 (Обновлено: 10.04.2018 17:01)
Около двух тысяч металлических опор и более 2,5 тысяч новых светильников появятся на улицах Волгограда в текущем году. В рамках реконструкции специалисты заменят старые лампы на светильники нового поколения на оживленных магистралях города - проспекте им. Маршала Жукова, шоссе Авиаторов, проспекте им. Ленина и ул. Краснознаменской, Исторической, набережной им. 62-й Армии и рокадной магистрали. Напомним, почти по всем этим дорогам проходят клиентские маршруты ЧМ-2018. Комплексная модернизация проводится в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «Светосервис – Волгоград». Сейчас рабочие устанавливают световое оборудование на ул. Рокоссовского, Ленина, Советского, Чуйкова. Наумова, Гоголя. В планах – строительство линий электроосвещения на ул....
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|Расследования
|10.04.2018 16:04 (Обновлено: 10.04.2018 16:12)
Волгоградский областной суд признал незаконным отключение дачного домика от электроснабжения за долги и обязал правление СНТ подключить домовладение к свету. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда, апелляционная инстанция при этом отменила решение районного суда в части выплаты компенсации морального вреда дачнице за понесенные страдания в связи с отсутствием электричества. Между тем дачница требовала от руководства СНТ взыскания материального ущерба в размере более 90 тысяч рублей, компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей и возмещения судебных расходов в сумме 25 тысяч рублей. В исковом заявлении было указано, что из-за отсутствия электричества она не могла поливать...
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|Общество
|10.04.2018 14:34
Волгоградский «КАУСТИК» направит победителей IТ-олимпиады школьников в Международный детский компьютерный центр
Специалисты АО «КАУСТИК» вручили победителям олимпиады по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, прошедшей в Волгоградском техническом университете, сертификаты на участие в профильной смене Международного детского компьютерного центра – Ассоциированной школы ЮНЕСКО в Переяславле-Залесском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в престижный детский компьютерный центр летом этого года отправятся шестеро победителей и призёров олимпиады, которая прошла в Волгоградском техническом университете (ВолгГТУ) при поддержке АО «КАУСТИК». Лучшие результаты показали учащиеся волгоградских школы № 84 Григорий Якимов и лицея № 4 Юлия Слободчикова, которые получили дипломы победителей во время проведения Дня открытых дверей ВолгГТУ. Международный детский компьютерный центр РАН появился более 30-ти...
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|Общество
|10.04.2018 14:33
Уголовное дело Юрослава и Юрия Бабаянов, а также Владимира Лексункина, обвиняемых во взрыве газа в доме №60 по проспекту Университетский, из-за которого погибли четыре человека, возвращено в прокуратуру. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня было оставлено в силе соответствующее решение суда Советского района. Суд мотивировал решение о возврате дела тем, что пострадавшие не были уведомлены об окончании расследования, а также не могли ознакомиться с материалами уголовного дела. Напомним, трагедия произошла 16 мая минувшего года. Юрослав Бабаян и его отец Юрий Бабаян, хозяева стоящего рядом с домом киоска, хотели подключить торговую точку к системе водоснабжения. Для...
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|Общество
|10.04.2018 14:20 (Обновлено: 10.04.2018 14:21)
В течение марта 2018 года в Волгоградской области признаны безработными 1,8 тыс. человек. На конец месяца на регистрационном учете в службе занятости состояли 10834 безработных. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет по труду и занятости Волгоградской области. В течение марта 2018 года снято с учета в связи с трудоустройством 2,6 тыс. человек или 64,2% от обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. В марте 2018 года работодатели Волгоградской области заявили в органы службы занятости о наличии 17,3 тыс. свободных рабочих мест и вакантных должностей. Всего потребность в работниках для замещения свободных...
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|Общество
|10.04.2018 14:20 (Обновлено: 10.04.2018 17:47)
…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева кургана
Гостей Волгограда, которые приезжают к нам по железной дороге, встречают не только величественный Мамаев курган, но и развалины бывшего молочного завода, которые производят на туристов не менее неизгладимые впечатления. Как рассказала ИА «Высота 102» волгоградка Ирина, ее родственники из другого региона, которые у нее недавно гостили, увидев эти жуткие картины, были уверены, что развалины остались еще со времен войны и являются памятником Сталинградской битвы. Увы, но молочный завод прекратил свое существование гораздо позже, уже в наше время. Но его вполне можно считать памятником развала волгоградской промышленности, наряду с заводом тракторных деталей и нормалей, а...
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|Спорт
|10.04.2018 13:46
Работы по комплексной эксплуатации стадиона "Волгоград Арена", построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут возложены на ООО "Московская областная инженерно-эксплуатационная компания" (ООО "МОИЭК"). Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, компания, зарегистрированная в г. Химки Московской области, признана победителем конкурса на право оказания услуг по комплексной эксплуатации стадиона "Волгоград Арена". Организатором закупки выступил заказчик строительства стадиона - ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Всего было подано шесть заявок. Начальная (максимальная) цена договора составляла 71,5 миллиона рублей, но в итоге победитель выполнит работы за 71 миллион 320 тысяч 200 рублей. В эту цену входит оказание услуг...
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|Экология
|10.04.2018 13:45
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своевременный экологический контроль показателей Гремячинского ГОКа
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет организационные мероприятия по созданию собственной лаборатории экологического контроля. С этой целью налажено взаимодействие с наиболее авторитетными исследовательскими учреждениями региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, строгое следование высоким стандартам промышленной и экологической безопасности производства входит в число первоочередных приоритетов компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» при проектировании и строительстве Гремячинского ГОКа. Так, с 1 по 29 марта в аккредитованной лаборатории радиационного контроля и физических факторов ФБУЗ ЦГиЭ в Волгоградской области проведены определения удельной эффективной активности природных радионуклеидов в минеральном сырье, которое впоследствии будет использовано для производства сильвина и конечного продукта – хлористого калия. Регулярный экологический...
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|Общество
|10.04.2018 13:38 (Обновлено: 10.04.2018 13:42)
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области - новый руководитель. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального управления, Владимира Евстигнеева представил коллективу заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации Владимир Воронин. Владимир Евстигнеев окончил Саратовскую государственную академию права. С 2003 года работает в службе судебных приставов. Прошел путь от рядового судебного пристава-исполнителя до руководителя высшего звена. Последние три года руководил УФССП России по Республике Калмыкия. Государственный советник юстиции 3 класса.
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|Расследования
|10.04.2018 12:58
Судьба уголовного дела в отношении троих обвиняемых во взрыве газа в доме №60 по проспекту Университетский, погубившего четырех человек, решается в Волгоградском областном суде, сообщает корреспондент ИА “Высота 102” из зала заседаний. Областная судебная инстанция рассматривает апелляцию прокуратуры на принятое Советским районным судом решение о возврате уголовного дела в надзорное ведомство для устранения процессуальных нарушений. По мнению прокуратуры, нарушений допущено не было. Жильцы же разрушенного дома просят вернуть дело на доследование. По их мнению, не все виновные в случившейся трагедии находятся на скамье подсудимых. Ответственность за случившееся они возлагают, в том числе,...
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Экспедитор из Волгоградской области угнал авто у ЧОПовца из Москвы 6
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