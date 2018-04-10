В деле о взрыве газа на проспекте Университетском в Волгограде "забыли" о пострадавших





Уголовное дело Юрослава и Юрия Бабаянов, а также Владимира Лексункина, обвиняемых во взрыве газа в доме №60 по проспекту Университетский, из-за которого погибли четыре человека, возвращено в прокуратуру. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня было оставлено в силе соответствующее решение суда Советского района. Суд мотивировал решение о возврате дела тем, что пострадавшие не были уведомлены об окончании расследования, а также не могли ознакомиться с материалами уголовного дела.

Напомним, трагедия произошла 16 мая минувшего года. Юрослав Бабаян и его отец Юрий Бабаян, хозяева стоящего рядом с домом киоска, хотели подключить торговую точку к системе водоснабжения. Для этого они наняли рабочего Владимира Лексункина. Земляные работы велись без оформления и согласования проектной документации. При проколе грунта от торговой точки до ближайшего водопроводного колодца, была повреждена газовая труба. Это вызвало сильную утечку газа. Через подземные коммуникации он проник в помещения многоквартирного дома.

Взрыв, произошедший вслед за этим, привел к обрушению подъезда. Под завалами погибли 4 и получили травмы 11 человек. Материальный ущерб составил около 150 миллионов рублей.



