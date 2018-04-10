В Волгоградской области более 10 тысяч человек не могут найти работу

В течение марта 2018 года в Волгоградской области признаны безработными 1,8 тыс. человек. На конец месяца на регистрационном учете в службе занятости состояли 10834 безработных. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет по труду и занятости Волгоградской области. В течение марта 2018 года снято с учета в связи

с трудоустройством 2,6 тыс. человек или 64,2% от обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. В марте 2018 года работодатели Волгоградской области заявили в органы службы занятости о наличии 17,3 тыс. свободных рабочих мест и вакантных должностей. Всего потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест, заявленная в органы службы занятости, на конец марта 2018 года составила 29,8 тыс. единиц. Основная часть банка вакансий (64,8%) – это рабочие профессии.







