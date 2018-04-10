







Работы по комплексной эксплуатации стадиона "Волгоград Арена", построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут возложены на ООО "Московская областная инженерно-эксплуатационная компания" (ООО "МОИЭК"). Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, компания, зарегистрированная в г. Химки Московской области, признана победителем конкурса на право оказания услуг по комплексной эксплуатации стадиона "Волгоград Арена". Организатором закупки выступил заказчик строительства стадиона - ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Всего было подано шесть заявок. Начальная (максимальная) цена договора составляла 71,5 миллиона рублей, но в итоге победитель выполнит работы за 71 миллион 320 тысяч 200 рублей. В эту цену входит оказание услуг по сервисному обслуживанию натурального газона (в том числе инженерных систем), услуг по техническому обслуживанию инженерных систем, оборудования и конструктивных элементов зданий, оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории.

Стадион "Волгоград Арена" на 45 тысяч зрительских мест является многофункциональным комплексом. Территория спортивного объекта - 21,1 га. Само строение, высотой 49,5 м., включает в себя четыре сектора (А 1-6 этажей; В 3 этажа; С 3 этажа; D 3 этажа), 2 яруса прикрытых крышей трибун с четырьмя фронтальными и угловыми секторами и поле арены под открытым небом. В vip-зоне устроены 45 закрытых скай-боксов (корпоративных лож). Каждый из четырех секторов имеет два яруса: верхний синий цвет, нижний – белый цвет. Имеется шесть входных групп и широкие внешние лестничные спуски с верхних уровней.



