Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 10.04.2018 12:33

В Волгограде на время запретили киносеансы в ТРЦ «Европа Сити Молл»

Определением Центрального районного суда удовлетворено требование прокурора г.Волгограда о запрете деятельности ЗАО «Синема Парк» и ООО «Плаза» в торгово-развлекательном центре «Европа Сити Молл». Указанное требование заявлено прокурором в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанности на ответчиков устранить нарушения правил пожарной безопасности, допускаемые при эксплуатации кинотеатра. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, иск был предъявлен по результатам проверки прокуратуры г.Волгограда, в ходе которой установлены многочисленные нарушения.
Так, проверка торгово-развлекательного центра «Европа Сити Молл», эксплуатируемого ООО «Плаза», выявила нарушения норм пожарной безопасности в работе кинотеатра ЗАО «Синема Парк». В частности, на момент прокурорской проверки система автоматической противопожарной защиты находилась в неработоспособном состоянии.
Также в кинозалах не соответствовал требованиям норм пожарной безопасности уровень звука речевых оповещателей системы управления эвакуацией людей при пожаре требуемому уровню звука в защищаемых помещениях. Наличие на эвакуационных выходах из помещений кинозалов раздвижных штор (занавеса) не обеспечивает видимость световых оповещателей «Выход» и препятствует свободной эвакуации людей. Сами световые оповещатели «Выход»  недостаточно освещены.
В этой связи прокуратурой г.Волгограда в Центральный районный суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на ООО «Плаза» и  ЗАО «Синема Парк» устранить нарушения правил противопожарной безопасности. Иск находится на стадии рассмотрения.
Сегодня, 10 апреля 2018 года, прокуратурой г.Волгограда получен исполнительный лист на приостановление деятельности кинотеатра в ТРЦ «Европа Сити Молл», который направлен для исполнения в службу судебных приставов. Исполнение определения взято прокуратурой на контроль.
Проверка соблюдения норм пожарной безопасности в местах массового пребывания населения продолжается.

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков продвигается с трудомВ Волгограде директора «Горпитомника» подозревают в махинациях с деньгами на отлов бездомных животныхДепутаты Волгоградской облдумы стали более дорогимиЕгипетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипедеРегоператором по обращению с ТКО в Архангельской области стала волгоградская компания
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистов

Известный режиссер выбрал Волгоград для съемок фильма об афганцах

"Взгляд с Высоты": Волгоградской области бросили спасательный круг

Сотрудники гостиницы «Сталинград», владелец которой был уличен в завышении цен на время ЧМ-2018, крайне негативно отреагировали на рабочий процесс видеосъемки...

В конце...

Смотрите в программе: В Волгоградской области все больше районов оказываются в зоне бедствия из-за большой воды, в...

Спорт 10.04.2018 13:46

Стадион "Волгоград Арена" до конца года будет обслуживать московская компания Работы по комплексной эксплуатации стадиона "Волгоград Арена", построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут возложены на ООО "Московская областная инженерно-эксплуатационная компания"  (ООО "МОИЭК"). Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, компания, зарегистрированная в г. Химки Московской области, признана победителем конкурса на право оказания услуг по комплексной эксплуатации стадиона "Волгоград Арена". Организатором закупки выступил заказчик строительства стадиона - ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Всего было подано шесть заявок. Начальная (максимальная) цена договора составляла 71,5 миллиона рублей, но в  итоге победитель выполнит работы за 71 миллион 320 тысяч 200 рублей. В эту цену входит оказание услуг...
Прочитана: 39 раз
Экология 10.04.2018 13:45

«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своевременный экологический контроль показателей Гремячинского ГОКа Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет организационные мероприятия по созданию собственной лаборатории экологического контроля. С этой целью налажено взаимодействие с наиболее авторитетными исследовательскими учреждениями региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании,  строгое следование высоким стандартам промышленной и экологической безопасности производства входит в число первоочередных приоритетов компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» при проектировании и строительстве Гремячинского ГОКа. Так, с 1 по 29 марта в аккредитованной лаборатории радиационного контроля и физических факторов ФБУЗ ЦГиЭ в Волгоградской области проведены определения удельной эффективной активности природных радионуклеидов в минеральном сырье, которое впоследствии будет использовано для производства сильвина и конечного продукта – хлористого калия. Регулярный экологический...
Прочитана: 24 раз
Общество 10.04.2018 13:38 (Обновлено: 10.04.2018 13:42)

В управлении  Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области -  новый руководитель. Как сообщили ИА “Высота 102”  в пресс-службе регионального управления, Владимира Евстигнеева  представил коллективу заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации Владимир Воронин.  Владимир Евстигнеев окончил Саратовскую государственную академию права. С 2003 года работает в службе судебных приставов. Прошел путь от рядового судебного пристава-исполнителя до руководителя высшего звена. Последние три года руководил УФССП России по Республике Калмыкия. Государственный советник юстиции 3 класса. 
Прочитана: 89 раз
Расследования 10.04.2018 12:59

В Волгограде жильцы взорванного дома требуют посадить на скамью подсудимых всех виновных Судьба уголовного дела  в отношении троих обвиняемых во взрыве газа в доме №60 по проспекту Университетский,  погубившего  четырех человек, решается в Волгоградском областном суде,  сообщает корреспондент  ИА “Высота 102” из зала заседаний. Областная судебная инстанция рассматривает апелляцию прокуратуры на принятое Советским районным судом решение о возврате уголовного дела в надзорное ведомство  для устранения процессуальных нарушений. По мнению прокуратуры, нарушений допущено не было. Жильцы же разрушенного дома просят вернуть дело на доследование. По их мнению, не все виновные в случившейся трагедии находятся на скамье подсудимых. На судебное заседание пришли около около двух десятков потерпевших...
Прочитана: 955 раз
Общество 10.04.2018 11:51

Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда требует от  ООО «Пересвет-Юг» оплаты  пени за просрочку исполнения обязательств. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области,  в феврале 2015 года между ООО «Пересвет-Юг» и департаментом по жилищной политике администрации Волгограда были заключены муниципальные контракты на долевое участие в строительстве жилых помещений в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах». Согласно условиям контрактов,  объектами долевого строительства являются жилые помещения (квартиры), расположенные в многоквартирном доме по адресу: Волгоград, ул. им. маршала Воронова, д. 14. Объекты должны были быть переданы...
Прочитана: 1635 раз
Борьба с коррупцией 10.04.2018 11:48

Коррупционный скандал в ВУЗе Волгограда: преступная группа работала под началом декана юрфака 13 членов организованной группы, в которую вошли руководители и преподавательский состав Волгоградского института бизнеса,  стали фигурантами уголовного дела, сообщает ИА «Высота 102». По информации СУ СКР по Волгоградской области, сотрудники образовательного учреждения подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ст.204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп). По данным следствия, на протяжении нескольких лет в ВУЗе регулярно собирали со студентов денежные средства за беспрепятственную сдачу ими отдельных экзаменов, зачетов или сессий целиком. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, стоимость оценок...
Прочитана: 3068 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 10.04.2018 11:11

Выставка #МЫСТАЛИНГРАД открылась на авиабазе в Сирии На российской авиабазе Хмеймим (Сирия) открылась выставка Российского военно-исторического общества #МЫСТАЛИНГРАД. Она посвящена 75-летию победы Красной Армии в Сталинградской битве. Мобильная версия выставки подготовлена специально для группировки российских миротворческих сил в Сирии. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в российском военно-историческом обществе. «Наши военнослужащие, с честью выполняющие здесь свой долг перед Родиной, – прямые наследники защитников и героев Сталинграда, – сказал представитель министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Серобаба. – Спасибо...
Прочитана: 501 раз
Общество 10.04.2018 11:10

На время ЧМ-2018 Волгоград закроют для заказных автобусов и маршруток На территорию города Волгограда с 1 по 30 июня текущего года будет запрещен въезд автобусов (категории М2 и М3), осуществляющих перевозки пассажиров по заказам и для собственных нужд, а также регулярные перевозки в международном и межрегиональном сообщении. Об этом, как передает ИА "Высота 102", информирует ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Это связано с усилением мер безопасности в период проведения в Волгограде, как городе-организаторе, матчей чемпионата мира по футболу. Отмечается, что для въезда в город этим категориям транспортных средств, согласно требованиям, указанным в постановлении правительства РФ, необходимо выполнить ряд условий. Транспорт должен быть оборудован аппаратурой...
Прочитана: 1485 раз
Происшествия 10.04.2018 11:03

Сегодня волгоградская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту сбыта солнцезащитных очков со встроенной камерой, предназначенных для негласного получения информации. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по версии следствия  48-летний  житель  г. Волгограда в августе 2017 года незаконно приобрел через интернет-сайт электронное устройство – солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, которое,  согласно заключению специалиста,  является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудников силовых структур. В марте 2018 года подозреваемый в зале железнодорожного вокзала станции Волгоград-1 продал за 2 000 рублей указанное электронное устройство гражданину, после чего был задержан сотрудниками полиции волгоградского...
Прочитана: 1650 раз
Экономика 10.04.2018 10:40

В ЖК «Гранд авеню» завершается строительство третьего дома ООО «Волгострой», застройщик ЖК «Гранд авеню»,  планирует передать новоселам квартиры в третьем доме уже осенью этого года. Высотка на 111 квартир сейчас находится в завершающей стадии строительства. Одновременно с этим ведутся работы по закладке фундамента для дома №4, продажа квартир в котором начнется в скором времен. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании. А уже сейчас можно приобрести 1-комнатную квартиру с ремонтом от застройщика. Их в продаже две. Обе расположены на втором этаже дома №7 г по ул. Ангарская.  В работе использовались материалы высокого качества. Стильным акцентом в отделке...
Прочитана: 1136 раз
Экономика 10.04.2018 10:35

Кошмаром называют жители Волгограда ситуацию с дорогами, которая сложилась на улицах, где они проживают, после прокладки коммуникаций. Как сообщили ИА «Высота 102»  горожане, они не понимают, почему новый асфальт, которого они ждали десятки лет, в одночасье был разрушен и не восстановлен. Страдают жители улицы Быстрова и переулка Школьный в Кировском районе, улицы Елецкой в Ворошиловском. А во дворе дома 10А по улице Тургенева в Дзержинском районе после работы коммунальщиков  асфальт и вовсе провалился: зияющие дыры несут реальную опасность и взрослым, и детям, однако реакции  на все это нет.  ...
Прочитана: 6610 раз
Астрахань 10.04.2018 10:33

Двое волгоградцев убили жителя Астрахани, а затем угнали его Toyota Land Cruiser Раскрыто убийство астраханца, который планировал продать свой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, но стал жертвой двоих мужчин из Волгограда. Вместо того, чтобы заплатить за покупку, они решили лишить владельца машины жизни. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».  Как рассказали в региональном СУ СК России, 30 марта в полицию обратился местный житель и заявил об исчезновении своего друга и его авто.  Проверка показала, что иномарка поставлена на учёт в ГИБДД в городе-герое. После оперативных мероприятий выяснилось, что внедорожником  завладели двое приезжих. 27 марта они прибыли в Каспийскую столицу, чтобы посмотреть продаваемый...
Прочитана: 1631 раз
Общество 10.04.2018 08:53

В Волгоградской области вода уходит из подтопленных подворий Однако количество населенных пунктов, куда зашла вода, за сутки увеличилось. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, по данным на сегодняшнее утро в зоне подтопления находятся населённые пункты 9 муниципальных образований: Иловлинского, Фроловского, Еланского, Киквидзенского, Ольховского, Новоаннинского, Алексеевского, Руднянского районов и городского округа города  Михайловка. В данных районах частично остаются подтопленными 31 населённый пункт, 2498 придворовых территорий, 140 домовладений, в которых проживают 406 человек, из них 63 ребёнка. Между тем, по данным на 9 апреля, в вышеуказанных районах частично оставались  подтопленными 29 населённых пунктов, 2785 придворовых территорий, 188 домовладений, в которых проживают 531 человек,...
Прочитана: 1593 раз
Астрахань 09.04.2018 20:25

Тридцатилетний мошенник из Волгограда украл у астраханского бизнесмена 483 тысячи рублей. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». В ноябре 2016 года приезжий устроился на должность помощника менеджера в компанию, которая продаёт капельное оборудование. Он нашёл клиента в Черноярском районе. Между мужчинами сложились доверительные отношения, поэтому без расписки помощник менеджера забирал деньги у покупателя и вкладывал их в кассу главного офиса. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в августе прошлого года волгоградец уволился из компании, однако астраханцу об этом не сообщил. Бизнесмен передал деньги уже бывшему менеджеру, но оборудование своё так и не получил. Злоумышленник, забрав сумму, скрылся. Но спустя...
Прочитана: 4119 раз
Аналитика 09.04.2018 20:07

Смотрите сегодня в программе: на основании материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при проведении капитального ремонта жилых домов в Волгограде. Мир волгоградской мошки начали изучать как никогда пристально: точный удар по кровососущим готовятся нанести в преддверии чемпионата мира по футболу. Куда пошли бюджетные деньги? : арестован директор муниципального предприятия, отвечающего за отлов и содержание бездомных животных. В Волгограде и окрестностях начали гореть камыши и другая сухая растительность: за сутки пожарные ликвидировали десятки возгораний. Благодатный огонь прибыл в Волгоград: от лампады из Иерусалима зажжены свечи во всех храмах региона. ...
Прочитана: 28876 раз


10 апреля 13:46
Стадион "Волгоград Арена" до конца года будет обслуживать московская компанияСмотреть фотографии
10 апреля 13:45
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своевременный экологический контроль показателей Гремячинского ГОКаСмотреть фотографии
10 апреля 13:38
Бывший руководитель УФССП Калмыкии стал главным судебным приставом Волгоградской области Комментарии2
10 апреля 12:59
В Волгограде жильцы взорванного дома требуют посадить на скамью подсудимых всех виновных Комментарии2Смотреть фотографии
10 апреля 12:33
В Волгограде на время запретили киносеансы в ТРЦ «Европа Сити Молл» Комментарии4
10 апреля 11:51
Застройщику домов для переселенцев в Волгограде припомнили старые «грехи» Комментарии4
10 апреля 11:48
Коррупционный скандал в ВУЗе Волгограда: преступная группа работала под началом декана юрфака Комментарии18Смотреть фотографии
10 апреля 11:11
Выставка #МЫСТАЛИНГРАД открылась на авиабазе в Сирии Комментарии9Смотреть фотографии
10 апреля 11:10
На время ЧМ-2018 Волгоград закроют для заказных автобусов и маршруток Комментарии27Смотреть фотографии
10 апреля 11:03
За продажу очков с видеокамерой жителю Волгограда грозит до 4 лет колонии Комментарии20
10 апреля 10:40
В ЖК «Гранд авеню» завершается строительство третьего домаСмотреть фотографии
10 апреля 10:35
В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожье Комментарии38Cмотреть видео
10 апреля 10:33
Двое волгоградцев убили жителя Астрахани, а затем угнали его Toyota Land Cruiser Комментарии14Смотреть фотографии
10 апреля 08:53
В Волгоградской области вода уходит из подтопленных подворий Комментарии12Смотреть фотографии
9 апреля 20:25
Житель Волгограда украл у астраханского бизнесмена около полумиллиона рублей Комментарии7
9 апреля 20:07
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде грянул первый уголовный скандал с тратами народных денег из фонда капремонта Комментарии4Cмотреть видео
9 апреля 17:54
В Волгограде раньше времени выходят дачные автобусы Комментарии14
9 апреля 17:42
В Волгоградской области первые выплаты получили почти 100 семей, пострадавших от паводка Комментарии5Смотреть фотографии
9 апреля 16:33
В Волгограде печному контролеру дали срок за гибель двух человек Комментарии6
9 апреля 16:32
В Волгоградской области ребенка покусал клещ Комментарии5
9 апреля 16:30
«Ростелеком»: Стоимость «Виртуальной АТС» стала символическойСмотреть фотографии
9 апреля 16:13
Жителю Волгограда добавили срок за смертельные побои на пляже Комментарии3
9 апреля 15:59
Регоператором по обращению с ТКО в Архангельской области стала волгоградская компания Комментарии3Смотреть фотографии
9 апреля 15:45
Министерство финансов РФ отметило редакцию ИА «Высота 102» за лучшую журналистскую работу Комментарии7Смотреть фотографии
9 апреля 15:06
Частицу Благодатного огня из Иерусалима распространили в храмах Волгограда Комментарии17Cмотреть видео
9 апреля 14:29
На капремонте домов культурного наследия "Художественный фонд Волгограда" заработал уголовное дело Комментарии11Смотреть фотографии
9 апреля 13:11
В Волгограде в пойме Царицы выгорает камыш Комментарии16Смотреть фотографии
9 апреля 12:40
Житель Волгограда вонзил в сожительницу нож за матерную брань Комментарии26
9 апреля 12:24
В Волгограде выборы депутатов гордумы проведут новые УИК Комментарии21
9 апреля 11:40
Наркоторговку из Волгограда лишили свободы и дорогих гаджетов Комментарии4
Общество
10 апреля 13:38
Бывший руководитель УФССП Калмыкии стал главным судебным приставом Волгоградской области Комментарии2
10 апреля 12:33
В Волгограде на время запретили киносеансы в ТРЦ «Европа Сити Молл» Комментарии4
10 апреля 11:51
Застройщику домов для переселенцев в Волгограде припомнили старые «грехи» Комментарии4
10 апреля 11:10
На время ЧМ-2018 Волгоград закроют для заказных автобусов и маршруток Комментарии27Смотреть фотографии
10 апреля 08:53
В Волгоградской области вода уходит из подтопленных подворий Комментарии12Смотреть фотографии
9 апреля 17:54
В Волгограде раньше времени выходят дачные автобусы Комментарии14
9 апреля 17:42
В Волгоградской области первые выплаты получили почти 100 семей, пострадавших от паводка Комментарии5Смотреть фотографии
9 апреля 15:45
Министерство финансов РФ отметило редакцию ИА «Высота 102» за лучшую журналистскую работу Комментарии7Смотреть фотографии
9 апреля 12:24
В Волгограде выборы депутатов гордумы проведут новые УИК Комментарии21
9 апреля 09:51
«Доcка позора»: В Волгограде окончательно "разбомбили" 51-ую Гвардейскую дивизию Комментарии34Смотреть фотографии
9 апреля 08:44
В Волгоградской области снизилось количество подтопленных сел и станиц Комментарии17Смотреть фотографии
9 апреля 08:00
Депутаты Волгоградской облдумы стали более дорогими Комментарии70Смотреть фотографии
8 апреля 16:16
Администрация Волгоградской области обезопасит свои кабинеты от пожаровСмотреть фотографии
8 апреля 13:09
МЧС: Паводок не оставляет Волгоградскую областьCмотреть видео
8 апреля 12:23
Волгоградцам в честь Пасхи дадут позвонить в колокола
8 апреля 10:01
Житель Волгограда сжег чужой автомобиль, но избежал наказания
8 апреля 09:11
В Волгограде закрыли опасный мост
8 апреля 08:30
В Волгограде пасхальный крестный ход пройдет по новому маршруту
8 апреля 02:15
Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к верующим с пасхальным посланиемСмотреть фотографии
7 апреля 13:03
Волгограду выделяют полмиллиарда рублей на капремонт Центральной набережнойСмотреть фотографии
7 апреля 12:25
В Волгоградской области осужденные вышли из колонии на борьбу с паводкомСмотреть фотографии
7 апреля 11:50
В Волгоградской области спасатели расчищают путь паводковым водам (ВИДЕО)Cмотреть видео
7 апреля 09:17
В Волгограде на Пасху ограничат движение транспорта у кладбищ
7 апреля 08:58
«День Безопасности 2018» провели на филиале компании AB InBev Efes в ВолжскомСмотреть фотографии
6 апреля 19:15
В Волгограде на Пасху пустят 80 дополнительных автобусов Комментарии10
6 апреля 19:08
Добить,чтобы не зиял: Виталию Мутко не дает покоя объект в центре Волгограда Комментарии18Смотреть фотографии
6 апреля 16:28
Президент России освободил от должности замначальника ГУ МВД по Волгоградской области Комментарии6
6 апреля 16:11
В Волгоградской области увеличилось число подтопленных районов Комментарии5
6 апреля 15:11
Жители затопленного Фролово Волгоградской области опасаются второй волны (СПЕЦРЕПОРТАЖ) Комментарии6Cмотреть видео
6 апреля 15:05
В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков продвигается с трудом Комментарии5
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

   

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

     
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 10 Апреля, Вт
Волгоград
Пасмурно, температура 14..16 С, давление 754..756 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 6 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
10 Апреля, Вт
1 $ 58.5714 руб.
1 € 71.8847 руб.
1 GBP 82.6325 руб.
1 CHF 61.0309 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
   

 

 

Обсуждают в форуме

Депутаты Волгоградской облдумы стали более дорогимиКомментарии70
В Волгоградской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за паводкаКомментарии42
В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистовКомментарии42
Депутаты Волгоградской гордумы выдали преференции рекламному бизнесуКомментарии42
Волгоградка Елена Исинбаева назвала сына именем былинного богатыряКомментарии39
В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожьеКомментарии38
Совет по социально-экономическому развитию Волгоградской области возглавил преемник Олега ИншаковаКомментарии37
Пропавший экс-кандидат в мэры Волгограда найден мертвымКомментарии36
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в ВолгоградКомментарии35
«Доcка позора»: В Волгограде окончательно "разбомбили" 51-ую Гвардейскую дивизиюКомментарии34
Стадион "Волгоград Арена" получил разрешение на ввод в эксплуатациюКомментарии34
Волгоградская область стала лидером среди городов-участников ЧМ-2018 по количеству гостиницКомментарии29
У приставов нет денег для сноса незаконных строений в ВолгоградеКомментарии29
В Волгограде средний размер взятки вырос почти в 7 разКомментарии27
На время ЧМ-2018 Волгоград закроют для заказных автобусов и маршрутокКомментарии27

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде грянул первый уголовный скандал с тратами народных денег из фонда капремонтаКомментарии4
Просмотров: 28143
"Взгляд с Высоты": Волгоградской области бросили спасательный кругКомментарии11
Просмотров: 26123
В Волгограде «КамАЗ» рухнул с моста
Просмотров: 15708
В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожьеКомментарии38
Просмотров: 6122
В Волгоградской области первые выплаты получили почти 100 семей, пострадавших от паводкаКомментарии5
Просмотров: 4678
В Волгоградской области ученые вышли "на охоту" за кровососущей мошкойКомментарии26
Просмотров: 4379
Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к верующим с пасхальным посланием
Просмотров: 4205
Пять человек пострадали в ДТП в Волгоградской области
Просмотров: 3879
В Волгограде директора «Горпитомника» подозревают в махинациях с деньгами на отлов бездомных животных
Просмотров: 3295
В Волгоградской области спасатели расчищают путь паводковым водам (ВИДЕО)
Просмотров: 3105

Рекомендуемые к прочтению новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области от паводка спасают людей и животныхКомментарии3
Рекомендации: +36 / 7-
«Высота 102 ТВ»: Виталий Мутко пообещал поддержать «Волгоград Арену» после ЧМ-2018Комментарии19
Рекомендации: +35 / 9-
Как бесплатно путешествовать по России во время ЧМ-2018Комментарии1
Рекомендации: +34 / 1-
Волгоградская облдума поделится с Володиным и Медведевым идеями о справедливом распределении налоговКомментарии14
Рекомендации: +33 / 5-
В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистовКомментарии42
Рекомендации: +32 / 7-
Известный режиссер выбрал Волгоград для съемок фильма об афганцахКомментарии11
Рекомендации: +32 / 3-
Волгограду выделяют полмиллиарда рублей на капремонт Центральной набережной
Рекомендации: +30 / 6-
В Волгограде гостей ЧМ-2018 порадуют местным балетомКомментарии16
Рекомендации: +29 / 2-
Священник из Волгоградской области наставляет алиментщиков Библией и Семейным кодексомКомментарии17
Рекомендации: +27 / 5-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде грянул первый уголовный скандал с тратами народных денег из фонда капремонтаКомментарии4
Рекомендации: +26 / 14-