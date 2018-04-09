В Волгограде на время запретили киносеансы в ТРЦ «Европа Сити Молл»

Определением Центрального районного суда удовлетворено требование прокурора г.Волгограда о запрете деятельности ЗАО «Синема Парк» и ООО «Плаза» в торгово-развлекательном центре «Европа Сити Молл». Указанное требование заявлено прокурором в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанности на ответчиков устранить нарушения правил пожарной безопасности, допускаемые при эксплуатации кинотеатра. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, иск был предъявлен по результатам проверки прокуратуры г.Волгограда, в ходе которой установлены многочисленные нарушения.

Так, проверка торгово-развлекательного центра «Европа Сити Молл», эксплуатируемого ООО «Плаза», выявила нарушения норм пожарной безопасности в работе кинотеатра ЗАО «Синема Парк». В частности, на момент прокурорской проверки система автоматической противопожарной защиты находилась в неработоспособном состоянии.

Также в кинозалах не соответствовал требованиям норм пожарной безопасности уровень звука речевых оповещателей системы управления эвакуацией людей при пожаре требуемому уровню звука в защищаемых помещениях. Наличие на эвакуационных выходах из помещений кинозалов раздвижных штор (занавеса) не обеспечивает видимость световых оповещателей «Выход» и препятствует свободной эвакуации людей. Сами световые оповещатели «Выход» недостаточно освещены.

В этой связи прокуратурой г.Волгограда в Центральный районный суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на ООО «Плаза» и ЗАО «Синема Парк» устранить нарушения правил противопожарной безопасности. Иск находится на стадии рассмотрения.

Сегодня, 10 апреля 2018 года, прокуратурой г.Волгограда получен исполнительный лист на приостановление деятельности кинотеатра в ТРЦ «Европа Сити Молл», который направлен для исполнения в службу судебных приставов. Исполнение определения взято прокуратурой на контроль.

Проверка соблюдения норм пожарной безопасности в местах массового пребывания населения продолжается.



