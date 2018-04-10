…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева кургана





Гостей Волгограда, которые приезжают к нам по железной дороге, встречают не только величественный Мамаев курган, но и развалины бывшего молочного завода, которые производят на туристов не менее неизгладимые впечатления.





Как рассказала ИА «Высота 102» волгоградка Ирина, ее родственники из другого региона, которые у нее недавно гостили, увидев эти жуткие картины, были уверены, что развалины остались еще со времен войны и являются памятником Сталинградской битвы.





Увы, но молочный завод прекратил свое существование гораздо позже, уже в наше время. Но его вполне можно считать памятником развала волгоградской промышленности, наряду с заводом тракторных деталей и нормалей, а также корпусами тракторного завода. К сожалению, и ВЗТДиН, и бывший молочный завод, а точнее то, что от них осталось, предстанут в полной красе и перед болельщиками ЧМ-2018, которые совсем скоро приедут к нам в город.



















