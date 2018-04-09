На время ЧМ-2018 Волгоград закроют для заказных автобусов и маршруток









На территорию города Волгограда с 1 по 30 июня текущего года будет запрещен въезд автобусов (категории М2 и М3), осуществляющих перевозки пассажиров по заказам и для собственных нужд, а также регулярные перевозки в международном и межрегиональном сообщении. Об этом, как передает ИА "Высота 102", информирует ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Это связано с усилением мер безопасности в период проведения в Волгограде, как городе-организаторе, матчей чемпионата мира по футболу. Отмечается, что для въезда в город этим категориям транспортных средств, согласно требованиям, указанным в постановлении правительства РФ, необходимо выполнить ряд условий. Транспорт должен быть оборудован аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС". Кроме того, владельцы таких авто должны направить в автономную некоммерческую организацию "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации" уведомление о планируемом въезде в города-организаторы.

Запрет не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным, а также смежным межрегиональным маршрутам, проходящим в границах города-организатора.



