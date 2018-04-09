Сегодня волгоградская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту сбыта солнцезащитных очков со встроенной камерой, предназначенных для негласного получения информации. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по версии следствия 48-летний житель г. Волгограда в августе 2017 года незаконно приобрел через интернет-сайт электронное устройство – солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, которое, согласно заключению специалиста, является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудников силовых структур. В марте 2018 года подозреваемый в зале железнодорожного вокзала станции Волгоград-1 продал за 2 000 рублей указанное электронное устройство гражданину, после чего был задержан сотрудниками полиции волгоградского линейного управления МВД России на транспорте.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства совершения преступления. Ход расследования находится на контроле волгоградского транспортного прокурора. За совершение преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.



