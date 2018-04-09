Раскрыто убийство астраханца, который планировал продать свой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, но стал жертвой двоих мужчин из Волгограда. Вместо того, чтобы заплатить за покупку, они решили лишить владельца машины жизни. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».

Как рассказали в региональном СУ СК России, 30 марта в полицию обратился местный житель и заявил об исчезновении своего друга и его авто. Проверка показала, что иномарка поставлена на учёт в ГИБДД в городе-герое. После оперативных мероприятий выяснилось, что внедорожником завладели двое приезжих. 27 марта они прибыли в Каспийскую столицу, чтобы посмотреть продаваемый транспорт. Договорившись между собой заранее убить владельца, сообщники предложили хозяину прокатиться. Один из подозреваемых, который сел за руль, резко свернул с дороги и остановился. Это послужило сигналом для второго, который достал нож и нанёс им один удар в область груди жертвы. Потерпевший, истекая кровью, выскочил из автомобиля и попытался убежать, однако получил ещё два удара в область груди и шеи.

Затем подельники засунули тело в багажник джипа, а позже закопали его в яму в 250 метрах от трассы Астрахань-Махачкала. Похитив золотую цепочку, кольца и правоустанавливающие документы на транспортное средство, они скрылись с места преступления. Отметим, что был и третий сообщник, который подделал договор купли-продажи машины, а потом сдал внедорожник в ломбард.

Преступление раскрыто в кратчайшие сроки благодаря совместной работе региональных следователей и полицейских, отметили в следственном управлении. Расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, продолжается.