Выставка #МЫСТАЛИНГРАД открылась на авиабазе в Сирии

На российской авиабазе Хмеймим (Сирия) открылась выставка Российского военно-исторического общества #МЫСТАЛИНГРАД. Она посвящена 75-летию победы Красной Армии в Сталинградской битве. Мобильная версия выставки подготовлена специально для группировки российских миротворческих сил в Сирии. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в российском военно-историческом обществе.

«Наши военнослужащие, с честью выполняющие здесь свой долг перед Родиной, – прямые наследники защитников и героев Сталинграда, – сказал представитель министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Серобаба. – Спасибо РВИО за то, что коллеги оперативно откликнулись на наше пожелание».

Мобильная выставка #МЫСТАЛИНГРАД вызвала живой интерес на авиабазе Хмеймим. С сегодняшнего дна она открыта для посещения в галерее базы и останется в Сирии в течение ближайшего месяца. Она повторяет основные факты и идеи мультимедийной выставки, развёрнутой в Музее Победы.

Церемония открытия выставки прошла в рамках специального показа историко-приключенческого фильма «Танки».

Справка: Выставка #МЫСТАЛИНГРАД основана на крупнейшей в России коллекции военных фотографий «Великие испытания – Великая Победа». Экспозиция позволяет увидеть битву глазами военных фотокорреспондентов, работавших под огнем в Сталинграде осенью 1942 – зимой 1943 годов. Она включает в себя работы Георгия Зельмы, Анатолия Егорова, Якова Рюмкина, Георгия Липскерова, Александра Устинова, Олега Кнорринга. Сильные, беспощадные по своей выразительности снимки дополнены пронзительными впечатлениями писателей Константина Симонова, Василия Гроссмана, Виктора Некрасова, Юрия Бондарева.