В Волгограде жильцы взорванного дома требуют посадить на скамью подсудимых всех виновных





Судьба уголовного дела в отношении троих обвиняемых во взрыве газа в доме №60 по проспекту Университетский, погубившего четырех человек, решается в Волгоградском областном суде, сообщает корреспондент ИА “Высота 102” из зала заседаний. Областная судебная инстанция рассматривает апелляцию прокуратуры на принятое Советским районным судом решение о возврате уголовного дела в надзорное ведомство для устранения процессуальных нарушений. По мнению прокуратуры, нарушений допущено не было. Жильцы же разрушенного дома просят вернуть дело на доследование. По их мнению, не все виновные в случившейся трагедии находятся на скамье подсудимых. На судебное заседание пришли около около двух десятков потерпевших - жителей разрушенного дома. Всего в этом статусе числятся 122 человека.









Напомним, по данным следствия, хозяева киоска, стоящего рядом с домом, Юрослав Бабаян и его отец Юрий Бабаян хотели подключить торговую точку к системе водоснабжения. Для этого они наняли рабочего Владимира Лексункина. 16 мая минувшего года во время земляных работ была повреждена газовая труба. Тогда вызвали аварийно-спасательную бригаду АО “Волгоградгоргаз”. Газ на участке отключили. Но во время восстановительных работ произошел взрыв газа, из-за которого обрушился подъезд в жилом доме. При разборе завалов были найдены тела троих женщин 86, 72 и 27 лет. В тот же день в больнице от полученных ранений скончался 35-летний работник ремонтной бригады. Различные травмы получили более 10 человек. И Бабаянам и Лексункину было предъявлено обвинение в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ СК РФ по Волгоградской области. Под стражей находятся Юрослав Бабаян и Владимир Лексункин. Сегодня в зале суда присутствовал Юрий Бабаян, находящийся под домашним арестом. С его сыном и Владимиром Лексункиным провели видеоконференцию.









