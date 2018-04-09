В Волгоградской области вода уходит из подтопленных подворий





Однако количество населенных пунктов, куда зашла вода, за сутки увеличилось. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, по данным на сегодняшнее утро в зоне подтопления находятся населённые пункты 9 муниципальных образований: Иловлинского, Фроловского, Еланского, Киквидзенского, Ольховского, Новоаннинского, Алексеевского, Руднянского районов и городского округа города Михайловка.

В данных районах частично остаются подтопленными 31 населённый пункт, 2498 придворовых территорий, 140 домовладений, в которых проживают 406 человек, из них 63 ребёнка. Между тем, по данным на 9 апреля, в вышеуказанных районах частично оставались подтопленными 29 населённых пунктов, 2785 придворовых территорий, 188 домовладений, в которых проживают 531 человек, из них 75 детей.

По сведениям Росводресурсов, в Волгоградской области по-прежнему фиксируется подъем воды в реках Бузулук, Иловля, Кардаил. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Накануне в области начали выплачивать пособия пострадавшим от паводка.



