В Волгограде раньше времени выходят дачные автобусы

На 12 дачных маршрутов автобусы МУП «ВПАТП № 7» выйдут уже в ближайшую среду. На всех маршрутах сохраняются привычные дачникам расписание и интервал движения автобусов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Традиционно сезонные маршруты в Волгограде начинали работу с 15 апреля. В этом году дачные направления стартуют раньше со среды заранее подготовленный подвижной состав выйдет на привычные для волгоградских дачников маршруты.

По маршруту № 48э «ВГТЗ – Дачи» автобусы будут работать ежедневно, кроме понедельника. Автобус № 99э по маршруту «ВГТЗ – Дамба» начнет курсировать ежедневно. Время отправления у этих двух маршрутов совпадает, интервал движения один час: 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, последний рейс в 19-00. Время отправления от конечных остановок - на полчаса позже, в 7-30, 8-30 и т.д.

По маршруту № 54э «Ж/д вокзал – с/о Слава» время отправления в выходные дни от начальной остановки в 7-00 и 16-30, от конечной – в 8-30 и 18-00.

Автобусы по маршруту № 45 «Руднева – Дачи» в выходные и будние дни отправятся в 7-00, 8-04, 9-08, 10-12, 11-16, 15-19, 16-23, 17-27 и 18-31. В обратную сторону – в 7-32, 8-36, 9-40, 10-44, 11-48, 15-51, 16-55, 17-59 и 19-03.

Маршрут №7э «39-я Гвардейская – Дачи» начнет работу ежедневно с 6-45, далее автобусы будут отправляться в 7-55, 9-05, 10-15, 15-00, 16-10, 17-20 и 18-30. От конечной остановки можно будет уехать в 7-25, 8-35, 9-45, 10-55, 14-30, 15-40, 16-50, 18-00, 19-10.

По маршруту № 53э «Автовокзал – Орошенец» автобус будет ходить по средам и в выходные дни. Время отправления в 6-30, 8-50 и 16-00. В обратный путь автобусы отправляются в 7-40, в 10-00, в 17-10.

По рабочим дням по маршруту № 60э «Тулака – с/о Спутник» автобусы отправятся в 7-00, 9-30, 14-00, 16-30, в обратную сторону – в 8-15, 10-45, 15-15, 17-45. В выходные дни время рейсов от Тулака: 7-00, 8-15, 9-30, 10-45, 14-00, 15-15, 16-30 и 17-45. С остановки «с/о Спутник» автобусы будут отправляться в 8-15, 9-30, 10-45, 12-00, 15-15, 16-30, 17-45 и последний рейс в 19-00.

Также по будням автобусы по маршруту №56э «Ермана – 107-я школа – Лесник» будут отправляться в 7-00, 9-40, 15-00 и 17-40, в обратном направлении автобусы отправятся 8-20, 11-00, 16-20, 19-00. В выходные дни время отправления от начальной остановки: 6-00, 7-00, 8-40, 9-40, 15-00, 16-00,17-40 и 18-40.

В течение всего сезона по маршруту № 32 от «Судоверфи» через «Нефтяник» на Татьянку будут ходить дачные автобусы со временем отправления от начальной остановки в 6-00, 6-45, 7-30, 8-15, 9-00, 11-00, 11-40 15-30, 16-40, 17-50.

Маршрут № 57э «33-я школа – Дачи Шельф» будет работать по выходным дням, первый рейс отходит в 6-45, далее – в 9-25, 15-15 и 17-55. В обратную сторону отправления в 8-05, 10-45, 16-35 и 19-15.

По маршруту № 50э «Обувная фабрика – с/о Автотранспортник» в будние дни автобусы от начальной остановки отправятся в 7-00, 8-15, 9-30,10-45,14-30, 15-45 и 18-15. В выходные дни количество рейсов увеличится в два раза, по маршруту будут ходить 4 автобуса с интервалом в 40 минут.

Весь сезон по маршруту № 58э «З-д Петрова- с/о Здоровье» через «Нефтяник» в будние дни будет ходить дачный автобус со временем отправления от начальной остановки в 7-00, 9-00, 14-00, 16-00 и 18-00. В выходные дни будет увеличено количество рейсов, первый от остановки «З-д Петрова» в 7-00, интервал движения 1 час. Последний рейс в 18-00.



