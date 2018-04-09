Житель Волгограда украл у астраханского бизнесмена около полумиллиона рублей

Областной суд увеличил наказание Василию Рубанову, забившему насмерть свою знакомую. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, сегодня волгоградца приговорили к 10 годам и 11 месяцам колонии строгого режима. В июле 2010 года Рубанов с компанией распивал спиртные напитки на пляже в Центральном районе. Внезапно между ним и одной из женщин из той же компании вспыхнула ссора. В гневе Рубанов дважды ударил женщину кулаком по лицу, а затем нанес один удар бывшей при нем тростью-бадиком по голове. Пострадавшую доставили в больницу, но, несмотря на старания врачей, спасти ее не удалось. Она умерла через несколько дней. Ранее Центральный районный...

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