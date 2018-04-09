В Волгоградской области первые выплаты получили почти 100 семей, пострадавших от паводка





Девяносто четыре семьи получили первые выплаты в связи с наводнением. Как рассказал ИА «Высота 102» Алексей Завражин, заместитель председателя комитета социальной защиты населения Волгоградской области, согласно Социальному кодексу Волгоградской области пострадавшим предусмотрена единовременная денежная выплата в связи со стихийным бедствием. В настоящее время в каждом муниципальном районе, пострадавшем от паводка, работают комиссии при центрах социальной защиты населения, в которые входят представители органов местного самоуправления, администраций сельских поселений. Размеры выплат будут определены индивидуально, в зависимости от степени ущерба. «Мы ни одно обращение не оставим без внимания, на каждое обращение отреагируем — комиссия выйдет на место подтопления и проведет оценку», - заверили в ведомстве.

В настоящее время вода сошла ещё не на всех территориях, как только уровень воды будет снижаться и появится возможность добраться до подтопленных населенных пунктов, комиссии проведут оценку. Обследования продолжаются.



