Кошмаром называют жители Волгограда ситуацию с дорогами, которая сложилась на улицах, где они проживают, после прокладки коммуникаций. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, они не понимают, почему новый асфальт, которого они ждали десятки лет, в одночасье был разрушен и не восстановлен. Страдают жители улицы Быстрова и переулка Школьный в Кировском районе, улицы Елецкой в Ворошиловском. А во дворе дома 10А по улице Тургенева в Дзержинском районе после работы коммунальщиков асфальт и вовсе провалился: зияющие дыры несут реальную опасность и взрослым, и детям, однако реакции на все это нет.

Почему, - задаются вопросом жители – нужно сначала сделать дорогу, а потом полностью разрушить ее, чтобы прокладывать трубы? Кто должен заниматься вопросом планирования и координации различных служб, чтобы не получался этот замкнутый круг, как сегодня? Сначала асфальт, потом водопровод, потом снова асфальт, после ремонт теплотрассы, затем опять асфальт, и так до бесконечности... Но главные вопросы, на которые волгоградцы хотят получить ответы - кто и когда восстановит разрушенный асфальт?

Подробности – в сюжете информагентства.