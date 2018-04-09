Смотрите сегодня в программе: на основании материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при проведении капитального ремонта жилых домов в Волгограде. Мир волгоградской мошки начали изучать как никогда пристально: точный удар по кровососущим готовятся нанести в преддверии чемпионата мира по футболу. Куда пошли бюджетные деньги? : арестован директор муниципального предприятия, отвечающего за отлов и содержание бездомных животных. В Волгограде и окрестностях начали гореть камыши и другая сухая растительность: за сутки пожарные ликвидировали десятки возгораний. Благодатный огонь прибыл в Волгоград: от лампады из Иерусалима зажжены свечи во всех храмах региона.

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