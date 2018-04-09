«Ростелеком»: Стоимость «Виртуальной АТС» стала символической





Корпоративные клиенты сервиса «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» теперь могут пользоваться его функционалом за 1 рубль в месяц, а также получать бесплатно до 1000 минут ежемесячно на исходящие звонки при подключении пакета «Быть в плюсе». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

«Теперь вместо абстрактной суммы клиенты увидят реальное время, которое можно потратить на общение с покупателями и продажи. Мы унифицировали тарифы по всей стране и упростили интерфейс услуги, чтобы наши клиенты могли заниматься развитием своего бизнеса, а не тратить время на освоение услуг связи», – комментирует обновление директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.

«Виртуальная АТС» – цифровая услуга, позволяющая принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками. А значит – обрабатывать больше обращений и привлекать больше клиентов. Для использования сервиса нужен лишь доступ в интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на серверах и оборудовании «Ростелекома», а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

«Быть в плюсе» – пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов «Ростелекома»: виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное ТВ. Комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который сейчас нужен бизнесу, и при этом сэкономить на обеих услугах.



