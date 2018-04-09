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 09.04.2018 16:30 Реклама

«Ростелеком»: Стоимость «Виртуальной АТС» стала символической


Корпоративные клиенты сервиса «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» теперь могут пользоваться его функционалом за 1 рубль в месяц, а также получать бесплатно до 1000 минут ежемесячно на исходящие звонки при подключении пакета «Быть в плюсе». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
«Теперь вместо абстрактной суммы клиенты увидят реальное время, которое можно потратить на общение с покупателями и продажи. Мы унифицировали тарифы по всей стране и упростили интерфейс услуги, чтобы наши клиенты могли заниматься развитием своего бизнеса, а не тратить время на освоение услуг связи», – комментирует обновление директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.
«Виртуальная АТС» – цифровая услуга, позволяющая принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками. А значит – обрабатывать больше обращений и привлекать больше клиентов. Для использования сервиса нужен лишь доступ в интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на серверах и оборудовании «Ростелекома», а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.
«Быть в плюсе» – пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов «Ростелекома»: виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное ТВ. Комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который сейчас нужен бизнесу, и при этом сэкономить на обеих услугах. 

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Астрахань 09.04.2018 17:55

Тридцатилетний мошенник из Волгограда украл у астраханского бизнесмена 483 тысячи рублей. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». В ноябре 2016 года приезжий устроился на должность помощника менеджера в компанию, которая продаёт капельное оборудование. Он нашёл клиента в Черноярском районе. Между мужчинами сложились доверительные отношения, поэтому без расписки помощник менеджера забирал деньги у покупателя и вкладывал их в кассу главного офиса. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в августе прошлого года волгоградец уволился из компании, однако астраханцу об этом не сообщил. Бизнесмен передал деньги уже бывшему менеджеру, но оборудование своё так и не получил. Злоумышленник, забрав сумму, скрылся. Но спустя...
Прочитана: 835 раз
Общество 09.04.2018 17:54

На 12 дачных маршрутов автобусы МУП «ВПАТП № 7» выйдут уже в ближайшую среду. На всех маршрутах сохраняются привычные дачникам расписание и интервал движения автобусов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.  Традиционно сезонные маршруты в Волгограде начинали работу с 15 апреля. В этом году дачные направления стартуют раньше со среды заранее подготовленный подвижной состав выйдет на привычные для волгоградских дачников маршруты. По маршруту № 48э «ВГТЗ – Дачи» автобусы будут работать ежедневно, кроме понедельника. Автобус № 99э по маршруту «ВГТЗ – Дамба» начнет курсировать ежедневно. Время отправления у этих двух маршрутов совпадает, интервал движения один час:...
Прочитана: 412 раз
Общество 09.04.2018 17:42 (Обновлено: 09.04.2018 17:53)

В Волгоградской области первые выплаты получили почти 100 семей, пострадавших от паводка Девяносто четыре семьи получили первые выплаты в связи с наводнением. Как рассказал  ИА «Высота 102» Алексей Завражин, заместитель председателя комитета социальной защиты населения Волгоградской области, согласно Социальному кодексу Волгоградской области  пострадавшим предусмотрена единовременная денежная выплата в связи со стихийным бедствием. В настоящее время в каждом муниципальном районе, пострадавшем от паводка, работают комиссии при центрах социальной защиты населения, в которые входят представители органов местного самоуправления, администраций сельских поселений. Размеры выплат будут определены индивидуально, в зависимости от степени ущерба. «Мы ни одно обращение не оставим без внимания, на каждое обращение отреагируем — комиссия выйдет на место подтопления и проведет оценку»,...
Прочитана: 3386 раз
Расследования 09.04.2018 16:33

К двум годам колонии-поселения приговорил суд Марию Юрчак  за липовую проверку  вытяжки, в результате чего погибли  маленький ребенок  и женщина. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня областной суд оставил в  силе  приговор Кировского районного суда. Сообщается, что в феврале 2016 года Юрчак, работавшая контролером  печного хозяйства ВГО "Центральное" ВОО ВДПО, признала годными к эксплуатации вентиляционные и дымовые каналы в одной из квартир многоквартирного дома в Кировском районе. При этом самой проверки она не проводила, а акт был составлен со слов хозяйки квартиры. Как оказалось, к тому моменту выход вентиляционного канала на кухне был...
Прочитана: 1236 раз
Здравоохранение 09.04.2018 16:32

Первый в этом году случай обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клеща зарегистрирован в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, обращение зарегистрировано у ребенка, проживающего в Волгограде. На территории региона функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи - это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. Специалисты отмечают, что сейчас в регионе наступил эпидсезон инфекций, передающихся иксодовыми клещами.  В случае укуса клеща необходимо срочно обратиться к врачу. Клеща запрещено снимать незащищенными руками, что может привести к его раздавливанию. Это многократно повышает вероятность инфицирования опасными заболеваниями.
Прочитана: 650 раз
Расследования 09.04.2018 16:13

Областной суд увеличил наказание Василию Рубанову, забившему насмерть свою знакомую. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, сегодня волгоградца приговорили к 10 годам и 11 месяцам колонии строгого режима. В июле 2010 года Рубанов с компанией распивал спиртные напитки на пляже в Центральном районе. Внезапно между ним и одной из женщин  из той же компании вспыхнула ссора. В гневе Рубанов дважды ударил женщину кулаком по лицу, а затем нанес один удар бывшей при нем тростью-бадиком по голове.  Пострадавшую доставили в больницу, но,  несмотря на старания врачей,  спасти ее не удалось. Она умерла через несколько дней. Ранее Центральный районный...
Прочитана: 931 раз
Экология 09.04.2018 15:59

Регоператором по обращению с ТКО в Архангельской области стала волгоградская компания Волгоградская компания ООО "ЭкоЦентр" (ГК "Чистый город") стала региональным оператором по обращению с ТКО в Архангельской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, соглашение с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области подписано на 10 лет. В зону обслуживания регионального оператора вошла вся территория Архангельской области с численностью населения более 1,1 млн. человек. Отметим, что это уже четвертый регион, где ГК "Чистый город" работает в статусе регионального оператора. Компания уже внедряет новую систему обращения с отходами в Астраханской и Ростовской областях, республике Калмыкия.   В ближайшее несколько месяцев региональному оператору предстоит детальный анализ отрасли обращения...
Прочитана: 2042 раз
Общество 09.04.2018 15:45

Министерство финансов РФ отметило редакцию ИА «Высота 102» за лучшую журналистскую работу Директор по развитию ООО «СВЖ «ОСТРОВ» Вера Королевич получила сегодня в Москве из рук заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака диплом за лучшую журналистскую работу по итогам всероссийского конкурса «Дружи с финансами». Как рассказала ИА «Высота 102» Вера Викторовна, были отмечены журналисты из 15 регионов России, в том числе из Москвы. Лауреат конкурса Вера Королевич была единственной из "акул пера", кто представлял Волгоградскую область.  Справка. Всероссийский Конкурс «Дружи с финансами» на лучшую журналистскую работу проводится ежегодно в рамках Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Главная...
Прочитана: 1855 раз
Культура 09.04.2018 15:06

Сегодня утром, в первый день после Пасхи – в  Светлую седмицу - в Свято-Духов монастырь Волгограда  была  доставлена капсула с  Благодатным огнем. Как напомнил ИА «Высота 102»  настоятель Свято-Духова монастыря  игумен отец Гавриил,  священный огонь  сошел  в день святой Пасхи в часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме,  скрывающей пещеру Гроба Господня. Сначала капсулу  доставили в храм Христа Спасителя,  а затем – в регионы России. Сегодня частицу Благодатного огня получили и верующие Волгограда: отсюда она была доставлена во все храмы и приходы региона. По словам  настоятеля храма, лучшее и самое полезное, что мы можем сделать во дни Светлой седмицы...
Прочитана: 4664 раз
Расследования 09.04.2018 14:29

На капремонте домов культурного наследия "Художественный фонд Волгограда" заработал уголовное дело На основании материалов проверки прокуратуры Краснооктябрьского района г.Волгограда возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения денежных средств при проведении капитального ремонта. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.  Как следует из материалов надзорной проверки, унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» с генеральным подрядчиком были заключены договоры на осуществление работ по капитальному ремонту многоквартирных домов №№117, 119 по пр.Ленина г.Волгограда. Эти дома, к слову, являются объектами культурного наследия.  При этом  во время выполнения ремонта кровли указанных многоквартирных домов были завышены виды и объемы проведенных работ....
Прочитана: 2586 раз
Происшествия 09.04.2018 13:11

В Волгограде в пойме Царицы выгорает камыш Горят камышовые заросли, оккупировавшие пойму Царицы на границе Центрального и Ворошиловского районов Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, возгорание тушат пожарные. В то же время сотрудники ведомства просят жителей города и области  соблюдать меры осторожности при обращении с огнем, чтобы избежать возгораний сухостоя и прошлогодней травы, а также воздержаться от сжигания мусора и сухой растительности. А при обнаружении пожаров сообщить об этом по телефону 01 или по сотовому - 101.   
Прочитана: 2647 раз
Происшествия 09.04.2018 12:40

Жителю Дзержинского района придется ответить за удар ножом, который он нанес своей сожительнице. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в воскресенье вечером между 31-летним волгоградцем и его подругой-сверстницей вспыхнула ссора. Женщина в разговоре стала употреблять нецензурные слова, разгневанный волгоградец схватил со стола кухонный нож и ударил им сожительницу. Женщину доставили в больницу, там у нее обнаружили проникающую колото-резаную рану брюшной стенки. О ране криминального характера медики сообщили полицейским. Вскоре стражи порядка задержали мужчину, он признался в совершенном преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. Ему грозит  до 8 лет тюрьмы. ...
Прочитана: 1420 раз
Общество 09.04.2018 12:24

В Волгограде объявлен прием предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий документ размещен избиркомом Волгограда, чьи полномочия осуществляет ТИК Кировского района. На роль «новобранцев» требуются несколько сотен человек. В частности, в Ворошиловском районе Волгограда планируется сформировать 26 участковых комиссий, в Дзержинском районе – 52, в Кировском – 31, в Красноармейском – 53, в Краснооктябрьском – 10. В каждой участковой комиссии - примерно по десять человек.  Напомним, выборы депутатов Волгоградской гордумы пройдут в городе-герое 9 сентября в этом году. Также выбирать депутатов предстоит жителям еще двух крупных городов Волгоградской области –...
Прочитана: 1251 раз
Происшествия 09.04.2018 11:57

Грузовик “ГАЗель” загорелся посреди дороги в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании машины на улице Кропоткина поступил в 10:55. На место прибыли расчеты специализированной пожарно-спасательной части. В 11:05 они потушили пламя, к счастью, от огня никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
Прочитана: 913 раз
Расследования 09.04.2018 11:40

К 7 годам и 3 месяцам  колонии общего режима приговорил Краснооктябрьский районный суд 25-летнюю Валерию Зубарь за покушении на незаконный сбыт наркотиков. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в феврале прошлого года она была задержана правоохранителями при закладке в тайники 56 пакетиков с так называемой «солью» - тяжелым синтетическим наркотиком, содержащим производное N-метилэфедрона. Их общий вес составил 25 граммов. Известно, что девушка входила в группу наркоторговцев, продававших дурманящие вещества через интернет. Поскольку места закладок она фотографировала на свой мобильный телефон “Apple IPhone 7”,  а фото отправляла куратору с ноутбука «Apple MakBook Air», дорогие гаджеты...
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