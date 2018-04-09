Министерство финансов РФ отметило редакцию ИА «Высота 102» за лучшую журналистскую работу





Директор по развитию ООО «СВЖ «ОСТРОВ» Вера Королевич получила сегодня в Москве из рук заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака диплом за лучшую журналистскую работу по итогам всероссийского конкурса «Дружи с финансами». Как рассказала ИА «Высота 102» Вера Викторовна, были отмечены журналисты из 15 регионов России, в том числе из Москвы. Лауреат конкурса Вера Королевич была единственной из "акул пера", кто представлял Волгоградскую область.

Справка. Всероссийский Конкурс «Дружи с финансами» на лучшую журналистскую работу проводится ежегодно в рамках Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Главная цель конкурса СМИ - создание информационно-просветительских публикаций, теле- и радиопередач, посвященных актуальным вопросам из области финансов.

В состав жюри входили представители журналистского сообщества, банковских ассоциаций, общественных организаций, профильных ведомств, а также члены Экспертного совета Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации».

Это уже второй всероссийский конкурс для средств массовой информации в области финансового просвещения. Награждение лауреатов Конкурса произошло в рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. К слову, Вера Королевич ведет на сайте ИА «Высота 102» рубрику «Финграмотность».







