



На основании материалов проверки прокуратуры Краснооктябрьского района г.Волгограда возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения денежных средств при проведении капитального ремонта. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как следует из материалов надзорной проверки, унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» с генеральным подрядчиком были заключены договоры на осуществление работ по капитальному ремонту многоквартирных домов №№117, 119 по пр.Ленина г.Волгограда. Эти дома, к слову, являются объектами культурного наследия.

При этом во время выполнения ремонта кровли указанных многоквартирных домов были завышены виды и объемы проведенных работ. Так, несмотря на предусмотренные и оплаченные по контракту работы фактически не установлены защитные устройства на вентиляционные шахты, отсутствуют металлические ограждения крыш и т.д. Кроме того, при ремонте кровли использовались низкокачественные строительные материалы по завышенной стоимости. В результате из средств УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» было необоснованно перечислено порядка 500 тыс. рублей. Расследование уголовного дела проводится СО ОП №2 УМВД России по г.Волгограду. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой Краснооктябрьского района г.Волгограда на контроль.

Между тем, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проблемах, возникших в ходе ремонта данных домов в публикации "Капитальный беспредел: Высаженную в Волгограде участником Великой Отечественной войны акацию «омолодили» под корень" . Например, при проведении работ около дома №119 по проспекту Ленина рабочие строительной организации «Художественный фонд», а именно эта компания занималась капремонтом, - вырубили акацию, высаженную фронтовиком. После поднятого жителями дома шума представители организации принесли извинения волгоградцам и родным фронтовика и высадили несколько новых деревьев.



