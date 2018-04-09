Сегодня утром, в первый день после Пасхи – в Светлую седмицу - в Свято-Духов монастырь Волгограда была доставлена капсула с Благодатным огнем. Как напомнил ИА «Высота 102» настоятель Свято-Духова монастыря игумен отец Гавриил, священный огонь сошел в день святой Пасхи в часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме, скрывающей пещеру Гроба Господня. Сначала капсулу доставили в храм Христа Спасителя, а затем – в регионы России. Сегодня частицу Благодатного огня получили и верующие Волгограда: отсюда она была доставлена во все храмы и приходы региона. По словам настоятеля храма, лучшее и самое полезное, что мы можем сделать во дни Светлой седмицы – это посетить храм, сделать доброе дело, вспомнить об обездоленных и по возможности постараться поделиться с ними своей радостью.

Подробности – в материале информагентства.