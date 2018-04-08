В Волгограде выборы депутатов гордумы проведут новые УИК

В Волгограде объявлен прием предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий документ размещен избиркомом Волгограда, чьи полномочия осуществляет ТИК Кировского района. На роль «новобранцев» требуются несколько сотен человек. В частности, в Ворошиловском районе Волгограда планируется сформировать 26 участковых комиссий, в Дзержинском районе – 52, в Кировском – 31, в Красноармейском – 53, в Краснооктябрьском – 10. В каждой участковой комиссии - примерно по десять человек.

Напомним, выборы депутатов Волгоградской гордумы пройдут в городе-герое 9 сентября в этом году. Также выбирать депутатов предстоит жителям еще двух крупных городов Волгоградской области – Волжского и Камышина.



