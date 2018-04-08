В Волгоградской области ученые вышли "на охоту" за кровососущей мошкой









Научные сотрудники в преддверии чемпионата мира по футболу приступили к наблюдениям за стадиями развития кровососущей мошки в водоемах на территории Волгограда и области с целью выявления очагов ее концентрации. Как сообщает ИА "Высота 102", специалисты измеряют температуру воды, берут пробы грунта и растений в местах откладки яиц в Волгоградском водохранилище, реках Волге и Ахтубе, а также ериках Волго-Ахтубинской поймы.













Как уточнили в облкомприроды, за стадиями развития мошки наблюдают сотрудники Волгоградского государственного университета, который стал победителем конкурса на "Выполнение работ по фенологическому мониторингу за преимагинальными стадиями кровососущих двукрылых насекомых семейства Simuliidae (кровососущие мошки) в водных объектах и прилегающих к ним территориях, в подготовительный период проведения в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года". Конкурс был объявлен в феврале этого года региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. "Последние исследования, которые серьезно были проведены на территории Волгоградской области датируются 1950 -60 годами. В преддверии чемпионата мира стоит задача отследить время от рождения личиночных стадий. Это очень важно для организации специальных защитных мероприятий",- расказала ИА "Высота 102" завкафедрой экологии и природопользования ВолГУ Елена Иванцова.













Напомним, в рамках проведения работ, на которые выделено 2,7 миллиона рублей, ученые должны собрать, проанализировать и обобщить данные об особенностях жизнедеятельности мошки на территории региона, начиная от стадии откладки яиц и заканчивая вылетом взрослых особей. Таким образом, ученые надеются получить информацию о том, на какой стадии развития находятся кровососущие насекомые в настоящее время, где фиксируются места их наибольшей концентрации, чтобы определить оптимальный период для проведения дезинсекционной и ларвицидной обработки, а также гидрологических мероприятий.



