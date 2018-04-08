Не значится в плане капитального ремонта на 2018 год – такой «приговор» недавно услышали жители улицы 51-ой Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» обитатели Жилгородка, это известие повергло их в окончательное уныние, поскольку ни общественный, ни личный автотранспорт по этой улице, особенно между 10-ым и 20-ыми домами, передвигаться практически не может – сплошные ямы, глубокие и страшные.





Тротуар вдоль разбомбленной дороги выглядит не намного лучше – напротив дома №14, к примеру, образовался большой провал, в который вставили новогоднюю елку. Особое чувство к этому участку дороги питают водители и пассажиры низкопольных автобусов «ЛиАЗ», курсирующих по муниципальным маршрутам №65 и №85. Улица, напомним, названа в честь стрелковой дивизии, героически сражавшейся во время Сталинградской битвы.





Как стало известно ИА «Высота 102», на 51-ую Гвардейскую капремонт в этом году все-таки придет, но повезет лишь небольшому ее участку - в границах улиц Исторической и Краснополянской. Там расположены стадион и гостиница «Олимпия», в которой могут поселиться гости чемпионата мира по футболу. Правда, им придется объяснить, почему в Волгограде сосны растут прямо из асфальта.



