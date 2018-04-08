Египетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде





Египетский путешественник Мухаммед Нофаль отправился в субботу на велосипеде из Каира в Москву, куда он планирует прибыть через 65 дней к началу финальной части чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать национальную сборную Египта, передает корреспондент РИА Новости.

"Идея такого путешествия возникла после того, как сборная Египта впервые за 28 лет пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу", - рассказал Нофаль РИА Новости накануне своей поездки. Он пояснил, что уже не в первый раз отправляется в долгое путешествие на велосипеде. "Именно такие поездки позволяют набирать новый опыт и обогащаться культурно", - сказал египетский путешественник.

Первый этап путешествия пройдёт по египетской территории и займет 10 дней. Из Каира Нофаль поехал в порт Нувейба на Красном море. Из Нувейбы египетский путешественник отправится на пароме в иорданскую Акабу, а оттуда - в столицу Иордании - город Амман.

Ехать далее через Сирию путешественник не решился из-за нестабильной обстановки в этой арабской стране. Поэтому из Аммана он на самолете отправится в Софию, а далее на велосипеде в Москву через Румынию, Молдавию и Украину. Российскую границу Нофаль планирует пересечь 31 мая, а 7 июня уже будет в Москве. Вернуться в Египет он планирует спецрейсом вместе со сборной командой своей страны.

Путешественник четко разработал маршрут, чтобы избежать любых неожиданностей, но всего предусмотреть в такой поездке, по его словам, невозможно. "Были изучены все возможные риски, погодные условия, дороги, но, в любом случае, какая-то опасность всегда присутствует", - сказал Нофаль. По его словам, зная об особенностях погоды в России, он захватил с собой теплые вещи.

Нофаль пояснил, что заранее получил визы ряда стран, через которые проходит маршрут его путешествия, а также паспорт болельщика, позволяющий въехать на территорию РФ. В странах, визы которых получить не удалось из-за нехватки времени, поддержку окажут египетские посольства, советующая договоренность достигнута с египетским МИД. "Меня в этой поездке поддерживают министерство по делам молодежи и спорта, МИД, Российский центр науки и культуры в Каире. Это и логистическая и визовая поддержка, а также информационное обеспечение", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о стоимости такой поездки, Нофаль отметил, что практически ничего не потратит, так как в каждой стране "его будут принимать как гостя". "Я почти ничего не планирую тратить в эту поездку: в ряде стран меня будут принимать как гостя, также часть затрат помогут покрыть доходы от съемок и публикаций на радио, телевидении, в газетах и агентствах, реклама", - сказал путешественник. В целом, по его словам, такие поездки обходятся в сумму от тысячи до 20 тысяч долларов США. "В ходе поездки планируется проводить пресс-конференции, делать специальные объявление о ходе путешествия", - добавил он.

В 2018 году сборная Египта в третий раз в своей истории и первый раз за 28 лет примет участие в финальной стадии мирового первенства. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.



