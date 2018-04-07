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Здравоохранение
 08.04.2018 21:21

Полуторагодовалая девочка отравилась марганцовкой в Волгоградской области

Маленькую пациентку в тяжелом состоянии доставила в Волгоград реанимационная бригада на вертолете “Ансат”. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, у девочки, чей возраст составляет год и пять месяцев, диагностировали химический ожог слизистой полости рта и пищевода, который был вызван марганцовкой. Ребенка эвакуировали из Николаевского района. Сейчас девочка находится в БСМП №25.  

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Происшествия 08.04.2018 19:33 (Обновлено: 08.04.2018 19:34)

Пять человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП во Фроловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, на пути от райцентра к трассе М-4 “Дон” столкнулись два автомобиля. Пострадавшие госпитализированы. Информация об участниках и обстоятельствах дорожного происшествия уточняется.
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Спорт 08.04.2018 18:47

В парке футбола ЧМ-2018 в Волгограде ажиотаж вызвала сувенирная аккредитация   Парк футбола ЧМ-2018 сегодня завершает свою работу в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В течение двух дней пространство на верхней террасе набережной было занято тематическими палатками. У жителей и гостей города была возможность взять автограф у одного из лучших защитников в истории английской премьер –лиги Сола Кэмпбелла. В интернете  уже опубликовано немало снимков волгоградцев с улыбчивым ветераном английскогого футбола. Например, пользователи соцсетей активно обсуждают совместное фото Сола Кэмбелла и мэра Волгограда Андрея Косолапова в патриотичном галстуке.   Большой популярностью у любителей футбола сегодня пользовалась так называемая сувенирная аккредитация – люди готовы были постоять...
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Аналитика 08.04.2018 18:43

Смотрите в программе: В Волгоградской области все больше районов оказываются в зоне бедствия из-за большой воды, в регионе действует режим ЧС. Какие испытания принес паводок местным жителям, почему некоторым из них пришлось спасаться самим и все ли в полной мере делалось на местах, чтобы минимизировать последствия наводнения? Подробности - в видеоматериале ИА "Высота 102". 
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Общество 08.04.2018 16:16

Администрация Волгоградской области обезопасит свои кабинеты от пожаров Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализаций в 18 зданиях, где располагаются органы исполнительной власти, проведут в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, за эти услуги ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области» готово заплатить 240 тысяч рублей. Ревизии подлежат офисы комитета соцзащиты населения региона (ул.Новороссийская,41), комитета промышленности и торговли (ул.Новороссийская,15), комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года (ул.Комсомольская,10а), комитета финансов Волгоградской области (ул.Порт-Саида,7), комитета физкультуры и спорта и т.д. Специализированная организация в рамках госзаказа должна проверить исправность работы в административных зданиях систем оповещения, пожаротушения, противодымной...
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Расследования 08.04.2018 14:43

Материальное наказание понесет житель Палласовского района за кражу почти 2 тонн сена с территории местного племзавода. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, мужчину признали виновным в совершении кражи (ч.1 ст 158 УК РФ), назначили наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей. Суд принял во внимание то, что мужчина является ветераном боевых действий, ранее не был судим, имеет положительные характеристики. Подсудимый раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину.  По материалам дела, он совершил кражу 1970 кг сена, причинив ущерб хозяйству на сумму 5910 рублей. Для этого он пригнал к сеннику племзавода трактор МТЗ-80 с...
Прочитана: 1591 раз
Общество 08.04.2018 13:09

В Алексеевском районе в реках поднимается уровень воды, об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. Сложным остается положение в Еланском и Новоаннинском районах. Хотя там и отмечается снижение паводковых вод, но, по словам специалистов ведомства, расслабляться пока рано - их уровень еще высок. Во власти большой воды по-прежнему остаются территории Фроловского, Киквидзенского, Урюпинского, Ольховского и Иловлинского районов, а также городского округа Михайловка. Там подтоплены 30 населенных пунктов. Правда, за сутки вода ушла из более чем 250 домов. Практически полностью от водного плена освободились Кумылженский и Новониколаевский районы. В области развёрнуты 10 пунктов временного...
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Общество 08.04.2018 12:23

Стать звонарями в эти праздничные пасхальные дни смогут все желающие жители Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, по старой русской традиции в честь Пасхи все желающие смогут позвонить в колокола в православных храмах. Так, в Казанском кафедральном соборе в первые дни Пасхальной Седмицы кандидаты в звонари будут собираться у колокольни сразу после Литургии. В храме Иоанна Предтечи с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00 азы звонарского мастерства всем желающим будет объяснять руководитель Волгоградской школы колокольного звона Александр Моренов. В Никольском кафедральном соборе Камышина желающих совершить праздничный трезвон будут провожать на колокольню группами в течение дня...
Прочитана: 709 раз
Происшествия 08.04.2018 10:10

Пенсионер на мотороллере разбился насмерть в Волгоградской области Пожилой мужчина погиб при аварии мотороллера в Кумылженском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось в субботу вечером на 6 километре дороги между станицей Букановской и хутором Заготзерно. Мотороллер “Муравей 2М” опрокинулся, когда его 77-летний водитель съехал с асфальта на грунтовую дорогу. От полученных травм пенсионер умер на месте.
Прочитана: 2745 раз
Общество 08.04.2018 10:01

Прекращено уголовное дело в отношении жителя Волгограда, который умышленно поджог автомобиль своего знакомого. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Ворошиловского районного суда, обвиняемый избежал наказания в связи с примирением сторон. Он возместил потерпевшему моральный и материальный ущерб в полном объеме. По материалам дела, мужчина после конфликта решил отомстить своему знакомому. Он поджог его автомобиль ВАЗ, который был припаркован у дома. В результате машина полностью сгорела. Ущерб был оценен в 60 тысяч рублей. 
Прочитана: 1313 раз
Происшествия 08.04.2018 09:29

Два человека пострадали при пожаре, вспыхнувшем в частном деревянном доме во Фролово. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании поступил в субботу в 20:14. Пожарные прибыли на место и потушили пламя за десять минут. От огня пострадали два человека, сейчас их личности устанавливаются. По предварительным данным, причиной беды стало неосторожное обращение с огнём.
Прочитана: 798 раз
Общество 08.04.2018 09:11

В департаменте городского хозяйства администрации Волгограда издано распоряжение о запрете движения транспортных средств через наплавной мост, расположенный по ул. Шиллера в Красноармейском районе Волгограда в районе берега Волги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора по Волгоградской области, ранее специалисты ведомства обнаружили бесхозный мост в результате рейда по обследованию береговой полосы и акватории реки. Эксплуатацию этого объекта здесь посчитали опасной.  По инициативе управления и Волгоградской транспортной прокуратуры администрация Волгограда предприняла меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на наплавном мосту. В настоящее время изготовлен технический план на объект, а также проводятся мероприятия по подготовке документов с целью...
Прочитана: 6496 раз
Общество 08.04.2018 08:30

Торжественное шествие начнется сегодня в 16 часов 30 минут у часовни святого благоверного князя Александра Невского на Аллее Героев в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в волгоградской епархии, в этом году традиционный маршрут крестного хода будет изменен. Верующие направятся не на Центральную набережную, как обычно, а к строящемуся собору Александра Невского. Там митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершит Пасхальную вечерню перед трибунами, где установят иконы.
Прочитана: 1187 раз
Общество 08.04.2018 02:15

Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к верующим с пасхальным посланием Сегодня верующие отмечают один из главных православных праздников – Пасху Христову. Как сообщает ИА «Высота 102», Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к жителям области с пасхальным посланием:«Христос Воскресе!Приветствую Вас, дорогие Братья и Сестры, со Светлым праздником Пасхи Христовой!Воскресший Господь Иисус Христос входит в нашу жизнь через пасхальное празднование, когда мы молитвенно прославляем Его Воскресение. Таинственным образом наше прославление Воскресшего Господа делает нас участниками Его пасхальной радости, которую Он нам дарует, преображая нашу жизнь Светом Его Воскресения. Эта светлая пасхальная радость преображает нас изнутри, и мы в нашей жизни становимся способными ее проявить, переживая богослужебное ликование. Сорок...
Прочитана: 4078 раз
Происшествия 07.04.2018 18:01

В Волгограде «КамАЗ» рухнул с моста Автомобиль «КамАЗ» упал с моста в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Очевидцы происшествия рассказали, что ДТП произошло в микрорайоне Тулака, жертв нет. Водитель грузовика двигался по мосту к тоннелю. По предварительным данным, «КамАЗ» подрезал другой автомобиль, водитель пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением. Грузовик протаранил ограждение и рухнул с моста.  Известно, что водителя вытащили из кабины, он жив. В настоящее время движение в сторону тоннеля на Тулака затруднено.
Прочитана: 20187 раз
Происшествия 07.04.2018 17:12

В Волгограде водитель маршрутки умер за рулем Сегодня в Волгограде за рулем маршрутки №57 умер водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, это произошло несколько минут назад в Краснооктябрьском районе. По предварительным данным, водителю стало плохо, он успел остановить микроавтобус на пересечении проспекта Металлургов и проспекта Ленина, а затем скончался. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Прибыли и врачи «скорой помощи». Коллеги погибшего сообщают, что вероятной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
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