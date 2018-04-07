Парк футбола ЧМ-2018 сегодня завершает свою работу в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В течение двух дней пространство на верхней террасе набережной было занято тематическими палатками. У жителей и гостей города была возможность взять автограф у одного из лучших защитников в истории английской премьер –лиги Сола Кэмпбелла. В интернете уже опубликовано немало снимков волгоградцев с улыбчивым ветераном английскогого футбола. Например, пользователи соцсетей активно обсуждают совместное фото Сола Кэмбелла и мэра Волгограда Андрея Косолапова в патриотичном галстуке.



Большой популярностью у любителей футбола сегодня пользовалась так называемая сувенирная аккредитация – люди готовы были постоять в очереди, чтобы стать обладателями памятного бэйджа с личной фотографией и символикой ЧМ-2018.

Кроме всего прочего, в Парке футбола можно было приобрести официальную сувенирную продукцию – от мыльных пузырей по 100 рублей до футбольного мяча стоимостью 3000 рублей.