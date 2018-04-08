Депутаты Волгоградской облдумы стали более дорогими





Расходы Волгоградской облдумы в прошлом году по сравнению с 2016 годом увеличились на 6,3 миллиона рублей, или на 2,6 процента. Если в 2016 году на содержание регионального парламента ушло 245,6 миллиона рублей, то в прошлом году – 252 миллиона рублей. Наибольшее увеличение расходов произошло на обеспечение деятельности государственного органа с учетом расходов на обеспечение деятельности депутатов думы, а также их помощников, оно составило 5,5 миллиона рублей руб. (+3,8%). Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки бюджетной отчетности регпарламента за 2017 год, подготовленный КСП Волгоградской области. Рост расходов произошел, в частности, за счет командировок депутатов, а также за счет приобретения сувенирной продукции к празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве.

Как следует из таблицы расходов облдумы, практические не изменились расходы на содержание председателя облдумы - почти 2,9 миллиона рублей в год. А вот депутаты стали обходиться дороже – в 39,6 миллиона рублей в 2017 году, тогда как в 2016 году было 35,4 миллиона рублей. На депутатов, для которых работа в думе не является основной, и на их помощников в прошлом году потратили бюджетных средств поменьше, чем в позапрошлом: соответственно 33,4 и 34,6 миллиона рублей.

На информирование населения о деятельности облдумы в 2017 году было потрачено около 20 миллионов рублей, это почти столько же, сколько в 2016. Существенно сократились выплаты в качестве поощрения за заслуги перед Волгоградской областью: в 2016 году на эти цели потратили 2,3 миллиона рублей, а в прошлом – всего 740 тысяч рублей.







