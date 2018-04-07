МЧС: Паводок не оставляет Волгоградскую область











В Алексеевском районе в реках поднимается уровень воды, об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. Сложным остается положение в Еланском и Новоаннинском районах. Хотя там и отмечается снижение паводковых вод, но, по словам специалистов ведомства, расслабляться пока рано - их уровень еще высок. Во власти большой воды по-прежнему остаются территории Фроловского, Киквидзенского, Урюпинского, Ольховского и Иловлинского районов, а также городского округа Михайловка. Там подтоплены 30 населенных пунктов. Правда, за сутки вода ушла из более чем 250 домов. Практически полностью от водного плена освободились Кумылженский и Новониколаевский районы.

В области развёрнуты 10 пунктов временного размещения, рассчитанных на тысячу с лишним человек. Сейчас в трех таких пунктах находится более 20 человек, из них 5 детей. Всего из зоны бедствия эвакуировано 303 человека, в том числе 78 детей. В подтопленных районах спасатели продолжают оказывать адресную помощь - доставляют продукты, медикаменты, предметы первой необходимости.



